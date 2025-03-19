الأربعاء 19 مارس 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية يبحث مع نائب رئيس الوزراء التنزاني تعزيز التعاون الاستثماري

وزير الخارجية مع
وزير الخارجية مع نائب رئيس الوزراء ووزير الطاقة التنزاني

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الأربعاء مع الدكتور دوتو بيتيكو نائب رئيس الوزراء ووزير الطاقة التنزانى.

أشار الوزير عبد العاطى إلى خصوصية العلاقات المصرية التنزانية والتطور المتنامي الذي تشهده هذه العلاقات خاصة خلال السنوات الأخيرة، ومنذ قيام الرئيسة "د. سامية صلوحو حسن" بزيارة مصر في نوفمبر ٢٠٢١ وما شهدته من فعاليات هامة والتوقيع على عدد من الأطر التعاقدية. 

 

وشدد على الأهمية التي توليها القيادة المصرية للانتهاء من تنفيذ مشروع سد "جوليوس نيريرى" مشيدًا في هذا الصدد بقدرة شركة التحالف المصري في إنجاز المشروع التنموي العملاق في مدة زمنية غير مسبوقة، مرحبًا بالاقتراب من التسليم النهائي للمشروع.

أشاد وزير الخارجية بما تشهده حركة التجارة والاستثمار بين البلدين من تزايد خلال السنوات الأخيرة، مسلطًا الضوء على اصطحابه لوفد رفيع المستوى من رجال الأعمال من القطاعات المختلفة خلال الزيارة لاستشراف الفرص المتاحة لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، مؤكدًا حرص الحكومة المصرية على تعزيز وزيادة تواجد الشركات المصرية في السوق التنزانية، بالإضافة إلى تطوير التعاون الثنائي مع تنزانيا لاسيما في مجال الطاقة سواء التقليدية أو الجديدة والمتجددة.

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سد جوليوس نيريري التبادل التجاري والاستثماري السوق التنزانية

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