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خارج الحدود

وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى تنزانيا لبحث تعزيز التعاون بين البلدين

لقاء سابق بين عبدالعاطي
لقاء سابق بين عبدالعاطي ونظيره التنزاني، فيتو

توجه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مساء اليوم الثلاثاء إلى تنزانيا في زيارة ثنائية تستهدف تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين.

 

وزير الخارجية يتوجه إلى تنزانيا

من المقرر أن يعقد بدر عبدالعاطي،  جلسة مباحثات مع نظيره التنزانى ويلتقى مع عدد من المسئولين التنزانيين رفيعى المستوى، كما يفتتح منتدى الأعمال المشترك. ومن المقرر أن يقوم وزير الخارجية بتفقد مشروع سد "جوليوس نيريري" التنزانى الذى قام تحالف من شركات مصرية بتنفيذه.

 

مباحثات سابقة بين عبدالعاطي ونظيره محمود ثابت كومبو

وفى فبراير الماضى، عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اجتماعًا مع محمود ثابت كومبو" وزير الشئون الخارجية والتعاون الشرق أفريقي بجمهورية تنزانيا المتحدة، على هامش أعمال الدورة العادية السادسة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا.

أكد عبد العاطي خلال اللقاء حينها، على عمق العلاقات التي تجمع مصر وتنزانيا، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، وشدد على أهمية استمرار التعاون في تنفيذ مشروعات البنى التحتية والمشروعات القومية الكبرى، لا سيما مشروع سد "جوليوس نيريري" الذى نفذه تحالف من الشركات المصرية، والذي يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون التنموي بين البلدين، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة في تنزانيا. 

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بدر عبد العاطي تنزانيا سد جوليوس نيريري وزير الخارجية

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