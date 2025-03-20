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رياضة

تعرف على الهداف التاريخي لمواجهات الأهلي وإنبي قبل مباراة الليلة

الأهلي وإنبي
الأهلي وإنبي

يلتقى فريق الأهلى في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس مع إنبى على ستاد السلام، في إطار الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر.

 

هداف مواجهات الأهلي وإنبي 

ويعد محمد أبوتريكة لاعب الأهلي السابق هو الهداف التاريخي لمواجهات الأهلي ضد إنبي برصيد 8 أهداف، ويليه محمد بركات برصيد 7 أهداف، ثم عماد متعب برصيد 5 أهداف، ثم علي معلول لاعب الأهلي الحالي برصيد 4 أهداف، وفقا لموقع ترانسفير ماركت.

تاريخ مواجهات الأهلي وإنبي 

ووفقا للموقع  المتخصص في الاحصائيات الرياضية على مستوي العالم، التقى الأهلي وإنبي 52 مرة قبل مباراة الليلة، حقق الأهلي الفوز في 37 لقاء، فيما فاز إنبي في 5 لقاءات، وحضر التعادل في 10 مباريات.

أحرز لاعبو الأهلي  93 هدفا في شباك الفريق البترولي، فيما أحرز لاعبي إنبي  42 هدفا في شباك الأحمر.

 

وانتهت آخر مباراة بين الأهلي وإنبي بالتعادل السلبي وجمعتهما في المرحلة الأول بالدوري المصري خلال الموسم الجاري، فيما جاء أكبر فوز للنادي الأهلي أمام إنبى موسم 2012 – 2013 بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، بينما جاء أكبر فوز حققه إنبى أمام الأهلى موسم 2007 – 2008 بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

 

ويدخل الأهلي مباراة الليلة أمام إنبي سعيا لتحقيق انطلاقة قوية بافتتاحية مشواره في البطولة على حساب إنبي، خاصة أن الفريق لم يشارك في آخر نسختين من البطولة، حيث شارك في النسخة الأولى منها فقط وخرج حينها من دور المجموعات.

كما يسعي فريق إنبي هو الآخر لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، خاصة في ظل تراجع نتائجه في بطولة الدوري بجانب توديعه لكأس مصر على يد بيراميدز.  

ويقع الأهلي وإنبي في المجموعة الثالثة بجانب كل من وطلائع الجيش وفاركو.

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الأهلي أنبي محمد أبوتريكة محمد بركات عماد متعب علي معلول الأهلي وإنبي

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