الخميس 20 مارس 2025
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رياضة

كأس عاصمة مصر، موعد مباراة الأهلي وإنبي والقناة الناقلة

فريق الأهلي
فريق الأهلي

 يلتقي اليوم الخميس، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع فريق إنبي ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا”.


موعد مباراة الأهلي وانبي بكأس الرابطة

 ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، والتي كان مقررًا لها 10 ديسمبر الماضى، وتم تأجيلها بسبب مشاركة الأهلي فى بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر.

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