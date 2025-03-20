جنازة شعبية للطفل محمد ضحية سقف حجرة الدرس الخصوصي بالدقهلية (صور)

اتشحت عزبة الربعمائة التابعة لمركز بني عبيد في محافظة الدقهلية بالسواد حزنا علي وفاة التلميذ محمد احمد رجب 7 سنوات الذي لقي مصرعه إثر سقوط سقف حجرة الدروس الخصوصية عليه ووصل جثة هامدة إلى مستشفى بني عبيد.

جنازة ضحية سقوط سقف حجرة الدروس الخصوصية في بني عبيد

شيعت الجنازة منذ قليل من المسجد الكبير بعزبة الربعمائة وتم دفنه في مقابر الشيخ احمد

شهدت عزبة الربعمائة ببني عبيد في محافظة الدقهلية واقعة سقوط سقف منزل من الطوب اللبني على مجموعة من الطلاب، كانوا يستخدمونه حجرة للدروس الخصوصية.



وأسفر الحادث عن إصابة 17 طفلا توفى منهم حالتين.

وجاءت أسماء المصابين في واقعة سقوط سقف حجرة كالتالي:



أسفر الحادث عن إصابة 17 شخصا وهم:

1. هند وائل علي 9 سنوات جرح قطعي بفروة الرأس

2. زهراء صقر منير 9 سنوات سحجه باليد اليسري

3. سيلا شعبان مصطفى 10 سنوات سحجة بالوجه

4. محمد ابراهيم محمد 7 سنوات جرح بفروة الرأس

5. معاذ رضا شعبان 10 سنوات جرح بفروة الرأس

6. مازن فتوح أحمد 10 سنوات ألم بأسفل الظهر

7. أحمد محمود أحمد 10 سنوات الم اسفل الظهر

8. يوسف حازم فرج 10 سنوات جرح بفروة الرأس

9. مروان فتوح أحمد 10 سنوات سحجات بالوجه والرقبة

10. رحمه السيد محمد 10 سنوات سحجات بالوجه والرقبة

11. مالك أشرف فؤاد 10 سنوات الم اسفل الظهر

12. زياد محمد منير 10 سنوات الم اسفل الظهر

13. جوري محمد إبراهيم 7 سنوات جرح بفروة الرأس



14. نور جمال السعيد 10 سنوات آلام بالظهر



15. سما علاء محمد 10 سنوات اشتباه كسر بالقدم اليسرى مستشفي بني عبيد.



16. محمد صالح ابراهيم حسين.. 6 سنوات مصابا بنزيف في المخ ونزيف في البطن خروج حسب الطلب مستشفي دكرنس.



17. شيماء محمود ابراهيم محمد 10 سنوات كدمات بالوجه وجروح في الرأس

جاري عمل الاشعات في مستشفى دكرنس العام

سقط عليهم سقف الغرفة.. إصابة 16 طالب بالمرحلة الابتدائية

وانتقل المحافظ إلى مستشفى بني عبيد، والتقى المحافظ بأهالي المصابين، وأعرب عن دعمه الكامل لهم، كما التقى بأسرة المتوفين وقدم لهم خالص تعازيه داعيا أن يتغمدهما الله بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يعوضهم الله خيرا.

سرعة اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المقصرين

وكلف المحافظ بسرعة إنهاء إجراءات الدفن، وشدد على سرعة اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المقصرين والمتسببين في وقوع الحادث.

توفير كافة سبل العناية بالمصابين

وكان محافظ الدقهلية، فور علمه بالحادث، قد انتقل إلى مستشفى بني عبيد، حيث تم نقل المصابين، وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية، والتأكد من تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، وشدد على وكيل وزارة الصحة بالتأكد من توفير كافة سبل العناية بالمصابين، الذي انتقل على الفور هو وفريق المديرية إلى المستشفى لمتابعة الحالات، وإحالة الحالات التي تحتاج إلى مستشفيات جامعة المنصورة، وكلف التضامن بسرعة صرف المساعدات المقررة.

الغرفة كانت تستخدم لتقديم الدروس الخصوصية وأن المصابين بالمرحلة الإبتدائية

تجدر الإشارة إلى أن الغرفة كانت تستخدم لتقديم الدروس الخصوصية وأن المصابين بالمرحلة الإبتدائية، وتم إلقاء القبض على المعلمة صاحبة الواقعة واحتجازها بمركز الشرطة لحين عرضها على النيابة، وعدد المصابين 16، توفى منهم حالتين، وتم خروج 3 حالات بعد الاطمئنان عليهم، وباقي 11 حالة، تحت الملاحظة وحالتهم مستقرة وبسيطة، ومعظمهم في طريقهم للخروج فور التأكد من تمام شفائهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.