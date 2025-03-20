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الموعد والقناة الناقلة لمباراة كرواتيا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية

الموعد والقناة الناقلة
الموعد والقناة الناقلة لمباراة كرواتيا وفرنسا في دوري الأمم

 يحل منتخب فرنسا ضيفا ثقيلا على  نظيره الكرواتي، على ملعب "بولجد"، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية مساء اليوم الخميس.

 

موعد مباراة كرواتيا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية

تنطلق مباراة كرواتيا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة فرنسا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية

 تذاع مباراة كرواتيا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية عبر قناة beIN sports HD 6.

وتأهل منتخب كرواتيا إلى منافسات ربع نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية بعدما احتل وصافة المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط، بينما تأهل منتخب فرنسا إلى الدور ذاته عقب اعتلاء صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة.

 

وكان كيليان مبابي نجم ريال مدريد الإسباني، عاد مجددا لصفوف منتخب فرنسا بعد أزمات مفخخة في أواخر العام الماضي مع ديشامب مدرب الديوك.

 

 

وغاب مبابي عن آخر معسكرين للديوك في أكتوبر ونوفمبر 2024 بداعي عدم الجاهزية البدنية، والرغبة في التركيز بشكل أكبر والاندماج مع فريقه الجديد ريال مدريد.

 


كما قرر ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، استدعاء وجه جديد في القائمة، بضم ديزيريه دوي جناح باريس سان جيرمان.

 

قائمة منتخب فرنسا لمباراتي كرواتيا 


وفيما يلي قائمة فرنسا:

حراسة المرمى: ماينان، شوفالييه، سامبا.

خط الدفاع: كلوس، ديني، ثيو هيرنانديز، كوناتي، كوندي، بافارد، ساليبا، أوباميكانو.

خط الوسط: كامافينجا، جيندوزي، كونيه، رابيو، تشواميني، زاير إيمري.

خط الهجوم: باركولا، دوي، عثمان ديمبلي، كولو مواني، ماركوس تورام، أوليسي، وكيليان مبابي.

وكانت قرعة دور ربع النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية أسفرت عن مواجهات قوية للمنتخبات المتنافسة.

 

نتائج قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

هولندا ضد إسبانيا

كرواتيا ضد فرنسا

الدنمارك ضد البرتغال

إيطاليا ضد ألمانيا

 

قرعة نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

الفائز من مباراة إيطاليا وألمانيا سيواجه الفائز من مواجهة الدنمارك والبرتغال.

الفائز من مواجهة هولندا وإسبانيا سيلعب أمام الفائز من مباراة كرواتيا وفرنسا.  

وتقام مباريات ذهاب ربع النهائي يوم 20 مارس 2025 بينما تلعب مواجهات الإياب يوم 23 من ذات الشهر.

وتقام مواجهتي نصف النهائي يومي 4 و5 يونيو 2025 على أن يقام النهائي ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 8 يونيو 2025. 

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