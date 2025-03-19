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رياضة

موعد مباراة كرواتيا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة

موعد مباراة كرواتيا
موعد مباراة كرواتيا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

يلتقي منتخب فرنسا بقيادة النجم كيليان مبابي مع نظيره منتخب كرواتيا بقيادة مودريتش غدا الخميس ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.
 

موعد مباراة كرواتيا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية

من المقرر أن تقام مباراة كرواتيا ضد فرنسا غدا الخميس 20 مارس 2025 على ملعب "بولجود"  في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

 

القنوات الناقلة لمباراة كرواتيا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

تمتلك قنوات بي إن سبورتس القطرية حقوق بث مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية، وسوف يتم نقل مباراة كرواتيا ضد فرنسا على قناة beIN Sports HD 6.

 

وكان كيليان مبابي نجم ريال مدريد الإسباني، عاد مجددا لصفوف منتخب فرنسا بعد أزمات مفخخة في أواخر العام الماضي مع ديشامب مدرب الديوك.

 

وغاب مبابي عن آخر معسكرين للديوك في أكتوبر ونوفمبر 2024 بداعي عدم الجاهزية البدنية، والرغبة في التركيز بشكل أكبر والاندماج مع فريقه الجديد ريال مدريد.

وتعرض كيليان لانتقادات حادة للغاية، كما تم اتهامه بالاعتداء جنسيا على فتاة أثناء قضاء إجازة سريعة في العاصمة السويدية ستوكهولم خلال أكتوبر الماضي.


كما قرر ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، استدعاء وجه جديد في القائمة، بضم ديزيريه دوي جناح باريس سان جيرمان.

 

قائمة منتخب فرنسا لمباراتي كرواتيا 


وفيما يلي قائمة فرنسا:

حراسة المرمى: ماينان، شوفالييه، سامبا.

خط الدفاع: كلوس، ديني، ثيو هيرنانديز، كوناتي، كوندي، بافارد، ساليبا، أوباميكانو.

خط الوسط: كامافينجا، جيندوزي، كونيه، رابيو، تشواميني، زاير إيمري.


خط الهجوم: باركولا، دوي، عثمان ديمبلي، كولو مواني، ماركوس تورام، أوليسي، وكيليان مبابي.

 

 

 

وكانت قرعة دور ربع النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية أسفرت عن مواجهات قوية للمنتخبات المتنافسة.

نتائج قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

 

هولندا ضد إسبانيا

كرواتيا ضد فرنسا

الدنمارك ضد البرتغال

إيطاليا ضد ألمانيا

قرعة نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

الفائز من مباراة إيطاليا وألمانيا سيواجه الفائز من مواجهة الدنمارك والبرتغال.

الفائز من مواجهة هولندا وإسبانيا سيلعب أمام الفائز من مباراة كرواتيا وفرنسا.  

وتقام مباريات ذهاب ربع النهائي يوم 20 مارس 2025 بينما تلعب مواجهات الإياب يوم 23 من ذات الشهر.

وتقام مواجهتي نصف النهائي يومي 4 و5 يونيو 2025 على أن يقام النهائي ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 8 يونيو 2025. 

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