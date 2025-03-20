تشيلسي يخطف هدف مانشستر يونايتد من سبورتنج لشبونة

الدوري الإنجليزي، أكمل تشيلسي تعاقده المزدوج مع جيوفاني كيندا وداريو إيسوجو من سبورتنج لشبونة البرتغالي، لدعم صفوف البلوز خلال المرحلة المقبلة.

قيمة الصفقة

واتفق الناديان على دفع تشيلسي 62.5 مليون جنيه إسترليني (81.9 مليون دولار) من أجل ضم الثنائي.

وأعلن النادي البرتغالي الصفقة مساء أمس الأربعاء مؤكدا أن الجناح كيندا (17 عاما) سينضم للفريق مقابل ما يقرب من 44 مليون جنيه إسترليني وإيسوجو مقابل 18.5 مليون جنيه إسترليني.



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن كيندا، الذي ارتبط اسمه بالانتقال لمانشستر يونايتد الذي يدربه روبن أموريم، سيبقى مع سبورتنج لشبونة حتى نهاية الموسم المقبل قبل أن ينتقل لتشيلسي.

في المقابل، سيكمل لاعب خط الوسط المدافع إيسوجو (20 عاما) الموسم الحالي معارا لفريق لاس بالماس قبل أن ينتقل إلى لندن.

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