تشيلسي يستهدف التعاقد مع ثنائي ريال مدريد مقابل 120 مليون يورو

يسعى نادي تشيلسي الإنجليزي لتعزيز قوته الهجومية، واضعًا أنظاره على ثنائي من ريال مدريد، في خطوة تهدف إلى تدعيم خط المقدمة والمنافسة بقوة على الألقاب خلال الموسم المقبل.

تراجع مستوى خط هجوم تشيلسي

ورغم امتلاك النادي اللندني مجموعة من الأسماء الهجومية المميزة، إلا أن مستواهم المتراجع هذا الموسم دفع النادي للبحث عن تدعيمات جديدة، حيث يضم الفريق جناحين مثل جادون سانشو وبيدرو نيتو، إلى جانب مهاجمين مثل نيكولاس جاكسون وكريستوفر نكونكو، لكن تراجع مستواهم جعل تعزيز الخط الأمامي أولوية قصوى للموسم المقبل.

ولم يظهر أي من الثنائي نيكولاس جاكسون وكريستوفر نكونكو مع البلوز بشكل جيد هذا الموسم، إذ اكتفى الأول بإحراز 9 أهداف فقط في 24 مباراة، أما المهاجم الفرنسي نكونكو فوقع على 3 أهداف فقط في 25 مباراة في البريميرليج.

رودريجو وإندريك مطلوبان في تشيلسي مقابل 125 مليون يورو

وحسب موقع "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن تشيلسي وضع ثنائي ريال مدريد، رودريغو جوس جناح ريال مدريد وإندريك فيليبي مهاجم الفريق الشاب ضمن أولوياته في سوق الانتقالات الصيفي.

وبحسب المصدر، فإن تشيلسي مستعد لتقديم 125 مليون يورو للتعاقد مع الثنائي البرازيلي، بواقع 80 مليون يورو لرودريجو و45 مليونًا لإندريك.

وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد يدرك جيدًا أن فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ستكون مليئة بالعروض الضخمة من كبار الأندية الأوروبية، لكلا النجمين رودريجو وإندريك.

كما يرى النادي اللندني أن قلة دقائق مشاركة إندريك مع الفريق الأول للريال قد تمثل فرصة مثالية لمحاولة إغرائه بالرحيل، بينما تشير تقارير أخرى إلى وجود حالة من عدم الرضا لدى رودريجو بشأن مستوى التقدير الذي يحظى به داخل النادي الملكي.

صعوبة رحيل رودريجو وإندريك عن ريال مدريد

ورغم ذلك، شدد التقرير على أن رحيل رودريجو وإندريك عن ريال مدريد غير مطروح تمامًا، إلا إذا حدثت تطورات غير متوقعة قد تغير من موقف النادي، إذ يعد ريال مدريد رودريجو أحد الركائز الأساسية في مشروع الفريق الرياضي المستقبلي، بينما يبقى مستقبل إندريك مرهونًا بقراره الشخصي، رغم أن إدارة الميرينغي تضع ثقة مطلقة في إمكاناته وترى فيه نجم المستقبل.

وعلى الرغم من محاولات الأندية الأوروبية استغلال وضعية اللاعبين، سواء عبر قلة دقائق إندريك أو شعور رودريجو بعدم التقدير الكافي، إلا أن الرغبة الواضحة لكلا اللاعبين هي الاستمرار مع ريال مدريد، ما يعني أن تشيلسي والأندية الأخرى التي تسعى لضم أي منهما قد تجد نفسها مجبرة على البحث عن بدائل أخرى لتعزيز صفوفها في الموسم المقبل.

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