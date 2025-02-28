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رياضة

أموريم غاضب من جناح مانشستر يونايتد (تقرير)

روبن أموريم
روبن أموريم

أثار أليخاندرو جارناتشو، جناح فريق مانشستر يونايتد، جدلًا واسعًا بعدما أبدى استياءه من قرار مدربه روبن أموريم باستبداله بين شوطي مباراة الفريق أمام إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز على حساب فريق إبسويتش تاون، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد.

وبعد هذا الفوز، رفع فريق مانشستر يونايتد رصيده إلى 33 نقطة محتلًا المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

أزمة بين روبن أموريم وجارناتشو
رفض أليخاندرو جارناتشو الجلوس على مقاعد البدلاء عقب تغييره، وهو ما أثار غضب أموريم بشدة، وفقًا لما أوردته صحيفة ديلي ستار البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن المدرب البرتغالي لم يكن راضيًا عن رد فعل اللاعب الأرجنتيني، وسرعان ما عقد جلسة خاصة معه بعد المباراة، شدد خلالها على ضرورة التزامه بالانضباط والسلوك الاحترافي.

ويخشى أموريم تكرار سيناريو ماركوس راشفورد، الذي دخل في خلاف معه قبل أن يرحل إلى أستون فيلا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وعلّق أموريم على الواقعة خلال المؤتمر الصحفي، قائلًا: “سأتحدث مع جارناتشو مباشرة حول ما حدث، وإذا كانت هناك حاجة للحديث عنه مرة أخرى، سأفعل ذلك في المؤتمر الصحفي المقبل”.

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أليخاندرو جارناتشو مانشستر يونايتد البرتغالي روبن أموريم

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