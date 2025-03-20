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رياضة

ميار شريف تتأهل للدور الثاني في بطولة ميامي للتنس

ميار شريف
ميار شريف

التنس، تأهلت المصرية ميار شريف إلى الدور الثاني من منافسات بطولة ميامي فئة 1,000 نقطة، اليوم الخميس.


ونجحت ميار شريف في التفوق على النيوزيلاندية لولو سون بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع (7-5) و(1-6) و(6-4)، لتواجه في الدور الثاني الأمريكية أماندا أنيسيموفا.

كما عبرت البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا، حاملة لقب البطولة 3 مرات من قبل، إلى الدور الثاني بعد التغلب على الأوكرانية أنيلينا كالينينا بنتيجة (6-3) و(6-1)، لتضرب موعدا في الدور الثاني مع التشيكية كارولينا موكوفا.


وعانت السويسرية بليندا بينسيتش لحجز مقعدها في الدور الثاني، بعد التغلب بصعوبة على الأوكرانية ديانا ياستريمسكا بنتيجة (6-4) و(1-6) و(7-5)، لتواجه في الدور الثاني الأوكرانية الأخرى إيلينا سفيتولينا.

وعبرت اليابانية مويوكا يوشيجيما إلى الدور الثاني، بعد التغلب على الهولندية سوزان لامينس بنتيجة (6-4) و(6-3)، لتواجه في الدور التالي الروسية أنا كالينسكايا.

وتخطت الأمريكية بيتون ستيرنز عقبة البريطانية كاتي بولتر بنتيجة (6-4) و(6-2)، لتلتقي بالبلجيكية إليز ميرتنز في الدور الثاني.

وضمن لقاءات الدور الأول أيضا، تغلبت النمساوية جوليا جرابهير على الأمريكية تيرا جرانت بنتيجة (6-4) و(6-4)، لتواجه في الدور الثاني الدنماركية كلارا تاوسون.

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ميار شريف التنس بطولة ميامي النيوزيلاندية لولو سون أماندا أنيسيموفا

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