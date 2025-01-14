ميار شريف تودع بطولة أستراليا المفتوحة للتنس مبكرًا

التنس، ودعت اللاعبة المصرية ميار شريف منافسات أستراليا المفتوحة للتنس من الدور الأول، بسقوطها أمام الأوكرانية ديانا ياستريمسكا، اليوم الثلاثاء.



ونجحت الأوكرانية المصنفة 32 على البطولة في حسم اللقاء بمجموعتين دون رد، بواقع (6-1) و(6-4).

وتواجه ياستريمسكا دانكا كوفينيتش من مونتينجرو والتي تغلبت على النيوزيلاندية لولو سون (6-3) و(7-5).



واكتسحت الكازاخستانية إيليانا ريباكينا، المصنفة السادسة على البطولة ووصيفة نسخة 2023، نظيرتها الأسترالية إيمرسون جونز (6-1) و(6-1).

بطولة أستراليا المفتوحة

وبحسب أرقام "أوبتا" للإحصائيات، تعد ريباكينا واحدة من 4 لاعبات نجحن في الوصول إلى الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة في آخر 6 مواسم، إلى جانب كل من دانيلي كولينز وإليز ميرتنز وإيجا شفيونتيك.

وتلتقي ريباكينا في الدور الثاني مع الأمريكية إيفا يوفيتش والتي تفوقت على الإسبانية نوريا باريزاس دياز (6-2) و(6-1).

وضمن لقاءات الدور الأول أيضًا، تغلبت الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا، المصنفة 24 على البطولة، على الأرمينية إيلينا أفانيسيان (4-6) و(7-5) و(6-2).

وتواجه بوتينتسيفا في الدور الثاني الصينية زهانج شواي المشاركة ببطاقة دعوة، والتي تغلبت بدورها على الأمريكية مكارتني كيسلر (6-3) و(6-4).

ولحقت الرومانية إيلينا جابريلا روس القادمة من الأدوار التمهيدية بركب المتأهلات للدور الثاني، بالتغلب على مواطنتها إرينا بيجو (6-4) و(6-0)، لتنتظر الفائزة من مباراة الأمريكية ماديسون كيز ومواطنتها آن لي.

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