الثلاثاء 14 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ميار شريف تودع بطولة أستراليا المفتوحة للتنس مبكرًا

ميار شريف
ميار شريف

التنس، ودعت اللاعبة المصرية ميار شريف منافسات أستراليا المفتوحة للتنس من الدور الأول، بسقوطها أمام الأوكرانية ديانا ياستريمسكا، اليوم الثلاثاء.


ونجحت الأوكرانية المصنفة 32 على البطولة في حسم اللقاء بمجموعتين دون رد، بواقع (6-1) و(6-4).

وتواجه ياستريمسكا دانكا كوفينيتش من مونتينجرو والتي تغلبت على النيوزيلاندية لولو سون (6-3) و(7-5).


واكتسحت الكازاخستانية إيليانا ريباكينا، المصنفة السادسة على البطولة ووصيفة نسخة 2023، نظيرتها الأسترالية إيمرسون جونز (6-1) و(6-1).

 

بطولة أستراليا المفتوحة

وبحسب أرقام "أوبتا" للإحصائيات، تعد ريباكينا واحدة من 4 لاعبات نجحن في الوصول إلى الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة في آخر 6 مواسم، إلى جانب كل من دانيلي كولينز وإليز ميرتنز وإيجا شفيونتيك.

وتلتقي ريباكينا في الدور الثاني مع الأمريكية إيفا يوفيتش والتي تفوقت على الإسبانية نوريا باريزاس دياز (6-2) و(6-1).

وضمن لقاءات الدور الأول أيضًا، تغلبت الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا، المصنفة 24 على البطولة، على الأرمينية إيلينا أفانيسيان (4-6) و(7-5) و(6-2).

وتواجه بوتينتسيفا في الدور الثاني الصينية زهانج شواي المشاركة ببطاقة دعوة، والتي تغلبت بدورها على الأمريكية مكارتني كيسلر (6-3) و(6-4).

ولحقت الرومانية إيلينا جابريلا روس القادمة من الأدوار التمهيدية بركب المتأهلات للدور الثاني، بالتغلب على مواطنتها إرينا بيجو (6-4) و(6-0)، لتنتظر الفائزة من مباراة الأمريكية ماديسون كيز ومواطنتها آن لي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ميار شريف التنس استراليا المفتوحة للتنس الأوكرانية ديانا ياستريمسكا ديانا ياستريمسكا بطولة استراليا المفتوحة

مواد متعلقة

ميار شريف تودع بطولة هوبارت للتنس من الدور الأول

أرينا سابالينكا تتصدر تصنيف لاعبات التنس وهذا موقف ميار شريف وأنس جابر
ads

الأكثر قراءة

بعد تصريحات ميل جيبسون، معهد الأورام يكشف حقيقة استخدام الأدوية المضادة للطفيليات في علاج السرطان

4291 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025

فتح تحقيق في مشاجرة بين طالب وأستاذ جامعي أثناء انعقاد لجنة امتحانات بجامعة طنطا

حقيقية ولكن، قصة نجاة مركز قرآني من حرائق لوس أنجلوس (صور)

الإفراج عن ألف أسير دون البرغوثي، تفاصيل اللمسات النهائية لاتفاق إنهاء الحرب في غزة

بعد التغير المفاجئ، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم ونصائح هامة لهؤلاء

تشكيل ليفربول المتوقع أمام نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي

أخبار مصر: رسالة والدة طالبة الإسكندرية بعد وفاتها، انتشار فطر "زومبي" بسبب حرائق أمريكا، مفاجأة في وفاة سيدة بحقنة مضاد حيوي

منوعات

المزيد

رجال إطفاء من القطاع الخاص لإنقاذ منازل الأثرياء في لوس أنجلوس

السبب في كارثة لوس أنجلوس، كيف يسيطر ملياردير وزوجته على ماء كاليفورنيا؟

المستشار الجاسوس، وثائق تكشف سرَّا أخفي عن ملكة بريطانيا لسنوات

الخيال قد يصبح واقعا، تحذير من انتشار فطر قاتل يحول البشر إلى زومبي بسبب حرائق أمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

مفاجأة بعد انقشاع الشبورة، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 14-01-2025 فى مصر

بعد التغير المفاجئ، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم ونصائح هامة لهؤلاء

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين 13 يناير 2025

المزيد

انفوجراف

دواعي الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة البرلمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على سبب رحلة الإسراء والمعراج لسيدنا محمد عليه السلام

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 14 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 14 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية