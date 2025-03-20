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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، موعد عرض الحلقة الخامسة من مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية،
مسلسل لام شمسية، فيتو

مسلسل لام شمسية الحلقة 5، تعرض مساء اليوم الخميس الموافق 20 مارس الجاري، الحلقة الخامسة من مسلسل "لام شمسية" بطولة الفنانة أمينة خليل والفنان أحمد السعدني، وذلك عبر قناة dmc ومنصة watch it. 

موعد عرض الحلقة 5 من مسلسل لام شمسية 

وتعرض الحلقة الخامسة من مسلسل لام شمسية اليوم الخميس في تمام 7:15 مساء، فيما تعاد الساعة 1.30 صباح غدا الجمعة. 

مسلسل لام شمسية الحلقة 4 

وكانت الحلقة الرابعة من مسلسل "لام شمسية" قد تضمنت العديد من التطورات المهمة في أحداث العمل، حيث يفيق "وسام" من الغيبوبة، ويعلم ما جرى وتفاصيل البلاغ الذي قدمته "نيللي" أمينة خليل ضده بالتحرش بالطفل "يوسف". 

وفور علمه بما جرى ينهار ولا يصدق ما حدث، فيما تخبره أمه "نادية" بأنها لن تتنازل عن محضر الضرب الذي حررته المستشفى فور وصوله إليها في حالة خطرة. 

وتذهب "نيللي" إلى "نادية" في محاولة لإقناعها بالصلح والتنازل عن المحضرين، حتى يخرج "طارق" من الحبس، غير أنها تصر على رأيها وتهددها بأنها سترد على ما فعلته بقوة. 

ولكن وبعد يصبح "وسام" في حالة جيدة يقنع والدته "نادية" بضرورة التنازل حتى يخرج "طارق" صديقه من الحبس، ومن أجل الطفل "يوسف". 

ليتم التصالح بين الطرفين والتنازل عن محضر الضرب ومحضر التحرش بالطفل يوسف، ويعود طارق لمنزله ويذهب للاعتذار لنادية والدة وسام ولوسام أيضا وتنتهي الحلقة على ذلك. 

أبطال مسلسل لام شمسية 

مسلسل لام شمسية تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى، بطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، أسيل عمران، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد، على البيلي، وعدد آخر من الفنانين.

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