الخميس 20 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة قطر وكوريا الشمالية في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

موعد مباراة قطر وكوريا
موعد مباراة قطر وكوريا الشمالية في تصفيات كأس العالم

 تصفيات كأس العالم، يحتضن استاد جاسم بن حمد مواجهة منتخب قطر أمام كوريا الشمالية، ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة قطر وكوريا الشمالية في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026

 تقام مباراة قطر وكوريا الشمالية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 اليوم الخميس 20 مارس 2025، فى استاد جاسم بن حمد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة  8:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:15 مساء بتوقيت السعودية وقطر، 10:15 بتوقيت الإمارات.

 

القنوات الناقلة لمباراة قطر وكوريا الشمالية في تصفيات آسيا

 تبث مباراة قطر وكوريا الشمالية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر قناة الكاس وكذلك قنوات بي إن سبورتس.

ويحتل منتخب قطر المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط (من 6 مباريات)، بينما يأتي منتخب كوريال الشمالية في المركز السادس والأخير بنقطتين.

 

 

نظام تصفيات آسيا لكأس العالم 2026

وتم تقسيم تصفيات كأس العالم 2026 في قارة آسيا إلى 4 أدوار، يشارك فيها 46 منتخبًا من القارة الصفراء.

الدور الأول: شارك فيه أقل 20 منتخبًا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عبارة عن 10 مواجهات مباشرة (ذهاب وإياب)، تأهل منها 10 منتخبات إلى الدور الثاني.


الدور الثاني: ينضم المتأهلون من الدور الأول إلى 26 منتخبًا (أعلى) بتصنيف فيفا، في 9 مجموعات، يعبر أصحاب المركزين الأول والثاني من كل منها إلى الدور الثالث من التصفيات، كما يحجزون مقاعدهم في كأس آسيا 2027.


الدور الثالث: سيتم تقسيم الـ18 منتخبا المتأهلين من الدور الثاني على 3 مجموعات، ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرة إلى مونديال 2026.


الدور الرابع: يشارك فيه أصحاب المركزين الثالث والرابع من مجموعات الدور الثالث، ويتم تقسيمهم إلى مجموعتين، ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى المونديال مباشرة، بينما يصطدم وصيفي المجموعتين، ويتأهل الفائز منهما إلى الملحق العالمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قطر كوريا الشمالية قطر وكوريا الشمالية مباراة قطر وكوريا الشمالية قطر ضد كوريا الشمالية مباراة قطر ضد كوريا الشمالية قطر أمام كوريا الشمالية مباراة قطر أمام كوريا الشمالية منتخب قطر منتخب كوريا الشمالية تصفيات كأس العالم تصفيات آسيا للمونديال تصفيات مونديال 2026

مواد متعلقة

تصفيات آسيا للمونديال، موقف العرب وتأهل مبكر مرتقب لليابان وإيران

منتخب فلسطين يستدعي النبريصي لمواجهتي الأردن والعراق في تصفيات المونديال وكأس آسيا

خليجي 26، منتخب الكويت يتعادل مع قطر بدور المجموعات ويصعد لنصف النهائي

العراق يتعادل مع الأردن سلبيا في تصفيات آسيا لكأس العالم

الأكثر قراءة

بشكل مفاجئ، محمد سامي يعلن اعتزاله الإخراج التلفزيوني والسفر خارج مصر

بعد توعد ترامب بإبادتهم، توفيق عكاشة يكشف مخططا أمريكيا لضرب الحوثيين بأسلحة أقرب للنووية

شنط وأحذية آخر ما تبقى من ضحايا سقوط سقف غرفة دروس خصوصية على تلاميذ بالدقهلية (صور)

حريق هائل بسيارة محملة بـ 20 طن سولار في المرج ومصرع قائدها (صور)

تفاصيل زيارة الرئيس السيسي مسجد السيدة نفيسة وأداء صلاة الفجر (صور)

أمتعنا بمسلسلاته ولا يجب أن نقسو عليه، تامر حسني يدعم محمد سامي بعد قرار الاعتزال

20 صورة ترصد أعمال تطوير مسجد السيدة نفيسة بعد افتتاحه من الرئيس السيسي

اكتشاف مقبرة لأحد القادة العسكريين من عصر الملك رمسيس الثالث

منوعات

المزيد

يهود حريديم يهاجمون مسؤولًا إسرائيليًّا وعائلته ويقلبون سيارته (فيديو)

ماسك يهنئ دوروف على تجاوز "تلجرام" المليار مستخدم نشط شهريا

على خطى رونالدو، هالاند يشتري تحفة نادرة اقتصر انتاجها على 250 نسخة فقط (صور)

البيت الأبيض يتهم إدارة بايدن بقتل 8 ملايين دجاجة والتسبب في أزمة البيض بأمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز في الأسواق اليوم الأربعاء 19-3-2025

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 19/3/2025

آخر تطورات أسعار الزيت اليوم الأربعاء 19-3-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تفتكروا مين قتل أدهم الجارحي ابن سيد الناس؟ (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحج في المنام وعلاقته بقدوم خير كثير

حدث في 20 رمضان سنة 652هـ، مولد سيف الدين قطز قاهر التتار

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 20 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية