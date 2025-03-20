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تصفيات آسيا للمونديال، موعد مباراة إيران والإمارات والقنوات الناقلة

موعد مباراة إيران
موعد مباراة إيران والإمارات في تصفيات آسيا للمونديال

 يحل منتخب الإمارات ضيفا على نظيره الإيراني، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويسعى منتخب الإمارات لتحقيق الفوز من أجل تعزيز حظوظه في صراع التأهل للمونديال، بينما يسعى أصحاب الأرض لمواصلة الابتعاد بصدارة مجموعته.


موعد مباراة إيران والإمارات 

 تقام مباراة إيران والإمارات في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 اليوم الخميس على ملعب أزادي، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت الإمارات.

 

القنوات الناقلة لمباراة إيران والإمارات في تصفيات آسيا

 تبث مباراة إيران والإمارات في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر قناة الكأس وكذلك قنوات بي إن سبورتس.
 

ويحتل منتخب الإمارات المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط (من 6 مباريات)، بينما يأتي منتخب إيران في الصدارة بـ16 نقطة.

 

نظام تصفيات آسيا لكأس العالم 2026

وتم تقسيم تصفيات كأس العالم 2026 في قارة آسيا إلى 4 أدوار، يشارك فيها 46 منتخبًا من القارة الصفراء.

الدور الأول: شارك فيه أقل 20 منتخبًا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عبارة عن 10 مواجهات مباشرة (ذهاب وإياب)، تأهل منها 10 منتخبات إلى الدور الثاني.


الدور الثاني: ينضم المتأهلون من الدور الأول إلى 26 منتخبًا (أعلى) بتصنيف فيفا، في 9 مجموعات، يعبر أصحاب المركزين الأول والثاني من كل منها إلى الدور الثالث من التصفيات، كما يحجزون مقاعدهم في كأس آسيا 2027.


الدور الثالث: سيتم تقسيم الـ18 منتخبا المتأهلين من الدور الثاني على 3 مجموعات، ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرة إلى مونديال 2026.


الدور الرابع: يشارك فيه أصحاب المركزين الثالث والرابع من مجموعات الدور الثالث، ويتم تقسيمهم إلى مجموعتين، ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى المونديال مباشرة، بينما يصطدم وصيفي المجموعتين، ويتأهل الفائز منهما إلى الملحق العالمي.

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