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رياضة

تعادل الكويت والأردن في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

الكويت والأردن
الكويت والأردن

تعادل منتخب الكويت مع نظيره الأردني بهدف لمثله في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

منتخب النَّشامى يصل إلى النقطة التاسعة بعد تعادله مع المنتخب الكويتي بينما الأزرق الكويتي أبقى على آماله في الحصول على المركز الرابع للمشاركة في الملحق المؤهل للمونديال.

ترتيب المجموعة الثانية 

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السعودية تخسر أمام إندونيسيا بهدفين نظيفين

وخسر منتخب السعودية أمام نظيره منتخب إندونيسيا، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء على ملعب «جيلورا بونج كارلو»، ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة 3 بالمرحلة الثالثة من مباريات تصفيات كأس العالم 2026.

سجل هدف منتخب إندونيسيا اللاعب مارسيلينو فيردينان في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 57.

تشكيل السعودية أمام اندونيسيا 

تشكيل إندونيسيا أمام السعودية 

مباراة السعودية وإندونيسيا في تصفيات كأس العالم 2026

الجدير بالذكر أنه سيتأهل متصدر كل مجموعة ووصيفه فقط إلى منافسات بطولة كأس العالم 2026 القادم في الدول المذكورة.

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