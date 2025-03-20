موعد مباراة العراق والكويت في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة

يلتقي منتخب العراق ونظيره الكويتي اليوم الخميس في مباراة قوية ضمن تصفيات كأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويسعى منتخب العراق لاستغلال عاملي الأرض والجمهور على ملعب البصرة من أجل حسم 3 نقاط هامة ضمن صراع التأهل إلى المونديال.

موعد مباراة العراق والكويت في تصفيات كأس العالم

وتنطلق صافرة مباراة العراق والكويت في تمام الساعة 8:15 مساءً بتوقيت القاهرة و9:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "البصرة الدولي" في العراق.

القنوات الناقلة لمباراة العراق ضد الكويت

وتملك قنوات بي إن سبورتس القطرية، وبالتحديد قناة beIN SPORTS HD 4، بالإضافة إلى قنوات الكأس القطرية عبر قناة Alkass Six HD حقوق بث مباراة العراق أمام الكويت .

وكان منتخب العراق حقق الفوز على عمان والتعادل مع الكويت في الجولة الثانية من التصفيات وفاز على فلسطين وتلقى خسارة أمام كوريا الجنوبية وتعادل مع الأردن قبل أن يحقق الفوز على عمان.

فيما شهد مشوار منتخب الكويت التعادل مع الأردن والعراق ثم خسارة أمام عمان وتعادل مع فلسطين قبل الخسارة أمام كوريا الجنوبير والتعادل مع الأردن.

ترتيب مجموعة العراق والكويت

ويحتل العراق المركز الثاني في مجموعته بالتصفيات فيما يتواجد الكويت بالمركز الخامس بجدول الترتيب.

نظام تصفيات آسيا لكأس العالم 2026



وتم تقسم تصفيات كأس العالم 2026 في قارة آسيا إلى 4 أدوار، يشارك فيها 46 منتخبًا من القارة الصفراء.

الدور الأول: شارك فيه أقل 20 منتخبًا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عبارة عن 10 مواجهات مباشرة (ذهاب وإياب)، تأهل منها 10 منتخبات إلى الدور الثاني.

الدور الثاني: ينضم المتأهلون من الدور الأول إلى 26 منتخبًا (أعلى) بتصنيف فيفا، في 9 مجموعات، يعبر أصحاب المركزين الأول والثاني من كل منها إلى الدور الثالث من التصفيات، كما يحجزون مقاعدهم في كأس آسيا 2027.

الدور الثالث: سيتم تقسيم الـ18 منتخبا المتأهلين من الدور الثاني على 3 مجموعات، ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرة إلى مونديال 2026.

الدور الرابع: يشارك فيه أصحاب المركزين الثالث والرابع من مجموعات الدور الثالث، ويتم تقسيمهم إلى مجموعتين، ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى المونديال مباشرة، بينما يصطدم وصيفي المجموعتين، ويتأهل الفائز منهما إلى الملحق العالمي.

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