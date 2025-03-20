تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.. مباريات قوية بالجولة الـ 13 وغياب ميسي ونيمار للإصابة.. وننشر أبرز نتائج الجولات السابقة

تنطلق في الساعات الأولى من صباح غدا الجمعة مباريات الجولة الـ 13 من تصفيات أمريكا الجنوبية لكرة القدم المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، بمشاركة 10 منتخبات.

وتأكد غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن منتخب الأرجنتين في مواجهتي الجولتين الـ13 والـ14 أمام أوروجواي والبرازيل بسبب الإصابة، كما يغيب نيمار عن قائمة البرازيل لمواجهتي كولومبيا والأرجنتين.

مواعيد مباريات الجولة الـ13 لتصفيات أمريكا الجنوبية

الجمعة 21 مارس

باراجواي ضد تشيلي - 1:00 صباحًا

البرازيل ضد كولومبيا - 2:45 صباحًا

بيرو ضد بولويفيا - 3:30 صباحًا

الإكوادور ضد فنزويلا - 11:00 مساءً

السبت 22 مارس

أوروجواي ضد الأرجنتين - 1:30 صباحًا

نظام تصفيات أمريكا الجنوبية للتأهل لكأس العالم



وتعتمد تصفيات أمريكا الجنوبية “كونميبول" لنهائيات كأس العالم 2026 على نظام دوري المجمع، وتلعب جميع المنتخبات العشرة المشاركة مع بعضها البعض ذهابًا وإيابًا، مما يعني أن كل منتخب يخوض 18 مباراة.

ويتم ترتيب المنتخبات بعد انتهاء جميع الجولات حسب عدد النقاط التي حصلت عليها، ويتأهل عدد محدد من المنتخبات التي تحتل المراكز الأولى مباشرة إلى نهائيات كأس العالم.

أما المنتخبات التي تحتل المراكز التالية، فقد تضطر إلى خوض مباريات فاصلة مع منتخبات من قارات أخرى لتحديد المتأهلين النهائيين.

وفي تصفيات كأس العالم 2026 لقارة أمريكا الجنوبية كونميبول، سيتأهل 6 منتخبات مباشرة إلى البطولة بالإضافة إلى ذلك، سيتاح لمنتخب سابع فرصة التأهل عن طريق الملحق الدولي.

هذا النظام يعني أن إجمالي 6 منتخبات من أمريكا الجنوبية تتأهل مباشرة، مع فرصة لمنتخب سابع عبر الملحق.

ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم

1- الأرجنتين 25 نقطة

2- أوروجواي 20 نقطة

3- الإكوادور 19 نقطة

4- كولومبيا 19 نقطة

5- البرازيل 18 نقطة

6- باراجواي 17 نقطة

7- بوليفيا 13 نقطة

8- فنزويلا 12 نقطة

9- تشيلي 9 نقاط

10- بيرو 7 نقاط

وشهدت تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال تطبيق عقوبة خصم ثلاث نقاط لمنتخب الإكوادور لإشراك اللاعب بايرون كاستيلو بجواز سفر يحمل معلومات مزورة في التصفيات السابقة.

ويتصدر ليونيل ميسي نجم الأرجنتين جدول ترتيب هدافي تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 قبل الجولة الـ 13.

ترتيب هدافي تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم

1- ميسي، الأرجنتين، 6 أهداف

2- داروين نونيز، أوروجواي، 5 أهداف

3- لويس دياز، كولومبيا، 4 أهداف

3- رافينيا، البرازيل، 4 أهداف

3- ميجيل تيرسيروس، بوليفيا، 4 أهداف

3- أنتونيو سانابريا، باراجواي، 4 أهداف

نتائج الجولة الأولي لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

باراجواي 0-0 بيرو

كولومبيا 1-0 فنزويلا

الأرجنتين 1-0 الإكوادور

أوروجواي 3-1 تشيلي

البرازيل 5-1 بوليفيا

نتائج الجولة الثانية لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

بوليفيا 0-3 الأرجنتين

الإكوادور 2-1 أوروجواي

فنزويلا 1-0 باراجواي

تشيلي 0-0 كولومبيا

بيرو 0-1 البرازيل

نتائج الجولة الثالثة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

كولومبيا 2-2 أوروجواي

بوليفيا 1-2 الإكوادور

الأرجنتين 1-0 باراجواي

تشيلي 2-0 بيرو

البرازيل 1-1 فنزويلا

نتائج الجولة الرابعة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

فنزويلا 3-0 تشيلي

باراجواي 1-0 بوليفيا

الإكوادور 0-0 كولومبيا

أوروجواي 2-0 البرازيل

بيرو 0-2 الأرجنتين

نتائج الجولة الخامسة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

بوليفيا 2-0 بيرو

فنزويلا 0-0 الإكوادور

كولومبيا 2-1 البرازيل

الأرجنتين 0-2 أوروجواي

تشيلي 0-0 باراجواي

نتائج الجولة السادسة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

باراجواي 0-1 كولومبيا

الإكوادور 1-0 تشيلي

أوروجواي 3-0 بوليفيا

البرازيل 0-1 الأرجنتين

بيرو 1-1 فنزويلا

نتائج الجولة السابعة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

بوليفيا 4-0 فنزويلا

الأرجنتين 3-0 تشيلي

أوروجواي 0-0 باراجواي

البرازيل 0-1 الإكوادور

بيرو 1-1 كولومبيا

نتائج الجولة الثامنة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

كولومبيا 2-1 الأرجنتين

الإكوادور 1-0 بيرو

تشيلي 1-2 بوليفيا

فنزويلا 0-0 أوروجواي

باراجواي 1-0 البرازيل

نتائج الجولة التاسعة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

بوليفيا 0-1 كولومبيا

الإكوادور 0-0 باراجواي

فنزويلا 1-1 الأرجنتين

تشيلي 1-2 البرازيل

بيرو 1-0 أوروجواي

نتائج الجولة العاشرة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

كولومبيا 4-0 تشيلي

باراجواي 2-1 فنزويلا

أوروجواي 0-0 الإكوادور

الأرجنتين 6-0 بوليفيا

البرازيل 4-0 بيرو

نتائج الجولة الـ11 لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

فنزويلا 1-1 البرازيل

باراجواي 2-1 الأرجنتين

الإكوادور 4-0 بوليفيا

أوروجواي 3-2 كولومبيا

بيرو 0-0 تشيلي

نتائج الجولة الـ 12 لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

بوليفيا 2-2 باراجواي

كولومبيا 0-1 الإكوادور

الأرجنتين 1-0 بيرو

تشيلي 4-2 فنزويلا

البرازيل 1-1 أوروجواي

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