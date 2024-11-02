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رياضة

قائمة البرازيل لمواجهتي أوروجواي وفنزويلا في تصفيات أمريكا الجنوبية

نيمار، فيتو
نيمار، فيتو

أعلن دوريفال جونيور، المدير الفني للسيليساو عن قائمة البرازيل التي من المقرر أن تخوض مباراتي أوروجواي وفنزويلا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

موعد مباراتي البرازيل أمام فنزويلا وأوروجواي 

ويلتقي منتخب البرازيل مع فنزويلا في تصفيات المونديال، وذلك يوم الخميس 14 نوفمبر الجاري، قبل أن يواجه منتخب أوروجواي يوم 20 من الشهر ذاته.

غياب نيمار عن قائمة منتخب البرازيل 

وغاب مهاجم الهلال السعودي نيمار وريال مدريد الإسباني إندريك، عن قائمة البرازيل فيما ضمت القائمة، المهاجم فينيسيوس جونيور جناح النادي الملكي.

وبذلك يتعين على نيمار الانتظار حتى مارس 2025، عندما تخوض البرازيل مواجهتي كولومبيا والأرجنتين في تصفيات المونديال.

وخاض إندريك (18 عامًا) 107 دقائق مع ريال مدريد هذا الموسم ولم يظهر على ورقة المباراة في آخر أربع مباريات للفريق الملكي؛ أمّا نيمار (32 عامًا) فقد عاد لحمل ألوان الهلال بعد إصابة قوية بركبته أبعدته أكثر من سنة، إثر انضمامه من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال مدرب البرازيل دوريفال جونيور الذي سيحل على فنزويلا في 14 نوفمبر ويستضيف الأوروغواي بعدها بخمسة أيام: "قررنا عدم استدعائه واستعجال الأمور"؛ قبل أن يُضيف: "مبدئيًا، قد تعافى بشكل كامل، لكنه لعب دقائق قليلة، الأمر الذي أثر بشكل كبير على القرار".

قائمة البرازيل لمباراتي أوروجواي وفنزويلا في تصفيات كأس العالم 2026

حراسة المرمى: بينتو (النصر)، إيدرسون (مانشستر سيتي)، ويفرتون (بالميراس)؛
خط الدفاع: دانيلو (يوفنتوس)، فاندرسون (موناكو)، جيليرمي أرانا (أتلتيكو مينيرو)، أبنير (أولمبيك ليون)، إيدير ميليتاو (ريال مدريد)، غابرييل ماجالهايس (أرسنال)، ماركينيوس (باريس سان جيرمان)، موريلو (نوتنجهام فورست)؛
خط الوسط: أندريه (وولفرهامبتون)، أندرياس بيريرا (فولهام)، برونو جيمارايش (نيوكاسل يونايتد)، جيرسون (فلامنجو)، لوكاس باكيتا (وست هام يونايتد)، رافينيا (برشلونة)؛
خط الهجوم: رودريجو جوس (ريال مدريد)، لويز هنريكي (بوتافوجو)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)، إستيفاو (بالميراس)، إيجور جيسوس (بوتافوجو)، سافينيو (مانشستر سيتي).

وتحتل البرازيل المركز الرابع في تصفيات المجموعة الموحدة في أمريكا الجنوبية، بفارق ست نقاط عن الأرجنتين المتصدر، بعد 10 مباريات على انطلاق التصفيات؛ ويتأهل أول ستة من منتخبات مباشرة إلى كأس العالم فيما يخوض السابع ملحقًا دوليًا.


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