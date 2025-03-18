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ترتيب منتخبات أمريكا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2026

ترتيب تصفيات أمريكا
ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026

ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، يتصدر منتخب الأرجنتين جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026  قبل انطلاق الجولتين الـ13 و14 خلال التوقف الدولي شهر مارس الجاري.

ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم

1- الأرجنتين 25 نقطة 

2- أوروجواي 20 نقطة 

3- الإكوادور 19 نقطة 

4- كولومبيا 19 نقطة 

5- البرازيل 18 نقطة 

6- باراجواي 17 نقطة 

7- بوليفيا 13 نقطة 

8- فنزويلا 12 نقطة 

9- تشيلي 9 نقاط 

10- بيرو 7 نقاط 

 

جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية 

وشهدت تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال تطبيق عقوبة خصم ثلاث نقاط لمنتخب الإكوادور لإشراك اللاعب بايرون كاستيلو بجواز سفر يحمل معلومات مزورة في التصفيات السابقة.

 

وتنطلق يوم الجمعة المقبلة الجولة الـ 13 من تصفيات أمريكا الجنوبية لكرة القدم المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 بمشاركة 10 منتخبات.

 

مواعيد مباريات الجولة الـ13 لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال 

الجمعة 21 مارس 

باراجواي ضد تشيلي - 1:00 صباحًا

البرازيل ضد كولومبيا - 2:45 صباحًا 

بيرو ضد بولويفيا - 3:30 صباحًا

الإكوادور ضد فنزويلا - 11:00 مساءً

السبت 22 مارس 

أوروجواي ضد الأرجنتين - 1:30 صباحًا

 

 

نظام تصفيات أمريكا الجنوبية للتأهل لكأس العالم 

وتعتمد تصفيات أمريكا الجنوبية “كونميبول" لنهائيات كأس العالم 2026 على نظام دوري المجمع، وتلعب جميع المنتخبات العشرة المشاركة مع بعضها البعض ذهابًا وإيابًا، مما يعني أن كل منتخب يخوض 18 مباراة.

 

ويتم ترتيب المنتخبات بعد انتهاء جميع الجولات حسب عدد النقاط التي حصلت عليها، ويتأهل عدد محدد من المنتخبات التي تحتل المراكز الأولى مباشرة إلى نهائيات كأس العالم. 

 

أما المنتخبات التي تحتل المراكز التالية، فقد تضطر إلى خوض مباريات فاصلة مع منتخبات من قارات أخرى لتحديد المتأهلين النهائيين.

وفي تصفيات كأس العالم 2026 لقارة أمريكا الجنوبية كونميبول، سيتأهل 6 منتخبات مباشرة إلى البطولة بالإضافة إلى ذلك، سيتاح لمنتخب سابع فرصة التأهل عن طريق الملحق الدولي.

هذا النظام يعني أن إجمالي 6 منتخبات من أمريكا الجنوبية تتأهل مباشرة، مع فرصة لمنتخب سابع عبر الملحق.

 

 

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