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رياضة

قائمة الأهلي لمواجهة إنبي في كأس عاصمة مصر

سامي قمصان مدرب الأهلي،
سامي قمصان مدرب الأهلي، فيتو

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الخميس مع فريق إنبي ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقًا”.

 

قائمة الأهلي أمام إنبي في كأس الرابطة 

وجاءت قائمة الأهلي أمام إنبي في كأس الرابطة كالتالي:
حمزة علاء مصطفى مخلوف محمد مجدي جريشة وخالد عبد الفتاح عمر كمال ومحمد إسلام وأكرم توفيق وعمرو السولية ويحيى عطية الله وعلي معلول ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وعمر الساعي وأحمد رضا وسمير محمد وحسام عادل ومحمد زعلوك ومحمد أحمد سعد وهشام مصطفى ومعاذ عطية ومحمود لبيب.


موعد مباراة الأهلي وانبي بكأس الرابطة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي اليوم الخميس في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، والتي كان مقررًا لها 10 ديسمبر الماضي، وتم تأجيلها بسبب مشاركة الأهلي فى بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر.

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