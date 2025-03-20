مصرع شخصين في حريق منزل بعزبة الصفيح بالجيزة

لقي شخصان مصرعهما في حريق هائل نشب في منزل مكون من ثلاثة طوابق بعزبة الصفيح، على طريق الكيلو 28 أمام موبيكا، في محافظة الجيزة، وتم نقلهم إلى المستشفى العام فور تمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

ويواصل فريق من المعمل الجنائي فحص آثار الحريق للوقوف على أسبابه.



تلقى غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغًا باندلاع النيران في الطابق الثالث من المنزل، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، إذ دفعت بسيارتين لإخماد الحريق.

وتمكنت القوات من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى باقي الطوابق، فيما تباشر الجهات المختصة التحقيق في أسباب الحريق، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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