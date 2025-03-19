الخميس 20 مارس 2025
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حوادث

النيابة العامة تجري 244 تفتيشا على مراكز رعاية وتأهيل الأطفال بالجمهورية

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

أجرت النيابة العامة في غضون شهري يناير وفبراير الماضيين (٢٤٤) زيارة تفتيشية بنطاق نيابات الاستئناف على مستوى الجمهورية لمراكز رعاية وتأهيل الأطفال.


و انتقل أعضاء النيابة العامة المختصون إلى مقرات تلك المراكز، ومن بينها المراكز المخصصة للأطفال ذوى الإعاقة، وتفقدوها واستمعوا إلى القائمين عليها، والأطفال المودعين بها حول أوضاعهم المعيشية فتبين انتظام أوجه الرعاية المقدمة لهم.

و انتهت النيابة العامة في تقريرها إلى عدة نتائج وتوصيات أهمها: رفع كفاءة الدور والعناية بالبنية التحتية لها، وإنشاء الدفاتر والسجلات الواردة باللوائح وانتظام القيد بها، وإلحاق الأطفال بمراحل التعليم المختلفة، وتشديد الرعاية الطبية والصحية، وإيلاء عناية فائقة باستخراج الأوراق الثبوتية لكافة الأطفال المودعين بمراكز الرعاية والتأهيل المختلفة، وهو ما تعمل النيابة العامة على كفالة تنفيذه بالتنسيق مع الجهات المعنية وافادتها بما تراءى لها من ملاحظات.

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النيابة العامة المراكز المخصصة للأطفال ذوى الإعاقة مراكز رعاية وتأهيل الأطفال

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