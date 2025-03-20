منتهى الصلاحية الحلقة 6، صالح يوافق على العمل مع "كابتن سمير" ومنى تتعرض للابتزاز

مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة 6، شهدت الحلقة السادسة من مسلسل "منتهي الصلاحية" بطولة الفنان محمد فراج، معرفة "صالح" محمد فراج و"شرقاوي" حسن مالك، أن الكابتن سمير والذي كان يعمل معه شرقاوي سابقًا وراء سرقة بعض الأموال من المحافظ التي اشتروها للمراهنات الإلكترونية.

مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة 6

ويواجه صالح وشرقاوي "الكابتن سمير" الذي يخيرهم بين العمل عنده وأن يتكفل بسداد المبالغ التي قاموا بجمعها من المراهنين، أو أن يعادوه ولن يستطيعوا أن يحصلوا على أي مبالغ تخصهم منه.

ليوافق صالح على أن يعمل لدى "الكابتن سمير" غير أنه يبدو أنه يجهز لعمل آخر تجاهه، لم تكشف عنه الحلقة.

وضمن الأحداث، يعلم "إبراهيم" الخطيب السابق لـ"منى" ياسمين رئيس، بعملها في معرض للسيارات، ليقوم بابتزازها بصور لها على هاتفه، وذلك حتى يتحصل منها على أموال جديدة، حتى لا ينشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتنتهي الحلقة على ذلك.

أبطال مسلسل منتهي الصلاحية

مُسلسل "منتهي الصلاحية" من بطولة محمد فراج، ياسمين رئيس، هبه مجدي، خالد سرحان محمود الليثي، دنيا ماهر، تامر نبيل، سامي مغاوري، حسن مالك، جيسكا حسام، ملك حسن وآخرين... ومن تأليف محمد هشام عبيه، وإخراج تامر نادي.

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