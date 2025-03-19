منتهي الصلاحية الحلقة 5، مفاجأة صادمة لصالح وشرقاوي بشأن أموال المراهنات

مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة 5، تضمنت الحلقة الخامسة من مسلسل "منتهي الصلاحية" بطولة الفنان محمد فراج، تطورات كثيرة، حيث تبدأ بدخول "رانيا" هبة مجدي للمستشفى إثر آلام في قدمها، ويذهب "صالح" محمد فراج طليقها إليها في المستشفى، وهناك يلاحظ تقارب وعلاقة غريبة بينها وبين "ماهر" صديقه.

مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة 5

وينتبه "صالح" لذلك ويلمح بأكثر من طريقة لماهر زميله القديم في البنك بضرورة الابتعاد عن طليقته وابنته خاصة بعدما خرج صالح من السجن وأصبح متواجدا معهم.

وضمن الأحداث، يحقق صالح وصديقه شرقاوي مكاسب كبيرة من تطبيق المراهنات على المباريات، وذلك عبر حيلته بشراء عدد من الخطوط من التي بها محافظ إلكترونية.

غير أن مفاجأة صادمة تواجه الثنائي وهي أنه عندما ذهبا لسحب المكاسب يكتشفان أن الأموال تم سحبها من قبل أصحاب المحافظ السابقين لهذه الخطوط، ليبحثا عنهم ويتمكنا من العثور على اثنين منهما.

وبعد مشاجرة جمعتهما بهما يفشلان في الحصول على الأموال التي تم سحبها، ليخبر شرقاوي صالح بأنه لن يستكمل معه ما بدأه وسيعود لطريقته القديمة في المراهنات مع الكابتن الخاص به في مركز الشباب.

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