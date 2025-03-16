الإثنين 17 مارس 2025
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فنلندا ترفض تصدير البيض إلى الولايات المتحدة لهذا السبب

البيض، فيتو
البيض، فيتو

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الفنلندية أن هلسنكي رفضت توفير البيض للولايات المتحدة بسبب الصعوبات المحتملة المتعلقة بالبيروقراطية والفحوصات.

ونقلت وكالة "رويترز" عن جمعية منتجي البيض في دول الشمال الأوروبي أن السلطات الأمريكية اتصلت بالدنمارك وعدد من الدول الأوروبية الأخرى بطلب تصدير البيض إلى السوق الأمريكية وسط نقص في البلاد.

الصعوبات المحتملة المتعلقة بالبيروقراطية والفحوصات

وقالت جمعية تربية الدواجن الفنلندية لهيئة الإذاعة والتلفزيون الفنلندية Yle، إن الولايات المتحدة اتصلت أيضا بالسلطات الفنلندية بخصوص تصدير البيض إليها.

وأعلنت المديرة التنفيذية للجمعية، ليرا ليهتيلا، يوم السبت أنها لا ترى أن من الممكن تصدير هذه المنتجات في الوقت الحالي، حيث أن فنلندا لم تجرِ بعد مفاوضات مع الولايات المتحدة حول حيثيات "الوصول إلى السوق"، موضحة أن هذه العملية الطويلة قد تتطلب إجراء فحوصات مستمرة.

ونقلت Yle عن ليهتيلا قولها: "بدء التصدير ليس أمرا بسيطا، حيث لا توجد قواعد محددة"، وأكدت أيضا أن البلاد لا تمتلك تصريحا بتصدير البيض إلى الولايات المتحدة.

ارتفاع حاد في أسعار البيض بسبب تفشي إنفلونزا الطيور

وقالت إن "الحصول على تصريح محتمل لنقل البيض سيتطلب الكثير من العمليات البيروقراطية والدراسات، حيث أن البلاد لم تكن تصدر مثل هذه المنتجات من قبل".

وأضافت: "كان لا بد من ذبح ملايين الطيور بسبب إنفلونزا الطيور. لدينا في فنلندا أربعة ملايين دجاجة بياضة. الكمية التي يمكننا تصديرها لن تحل مشكلة نقص البيض".

وتواجه الولايات المتحدة ارتفاعا حادا في أسعار البيض بسبب تفشي إنفلونزا الطيور. وبحسب وكالة "ريا نوفوستي"، فإن البيض في مارس الجاري، كان الأغلى بين دول مجموعة العشرين في الولايات المتحدة، على الرغم من أنه في نهاية العام الماضي كانت أسعار البيض في أستراليا هي الأعلى.

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