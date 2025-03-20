تبدأ بـ"شعيشع ورفعت" والختام بـ"السعدني"، خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم

تشهد خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الخميس، الموافق 20 رمضان 1446 هجرية، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم مجموعة قوية من عمالقة التلاوة.



وتنشر "فيتو" الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:



06:17 (ص) للشيخ أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورتى ص/ الزمر 10 ق



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة الرحمن 30ق



00: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورة الفرقان 30ق



38: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمود عبد الحكم وما تيسر من سورة النساء 15ق



27: 9 (ص) تلاوة للشيخ طه الفشنى وما تيسر من سورة المائدة 10ق



44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ محمد الصيفى وماتيسرمن سورتى السجدة/ الأحزاب 15ق



20: 11 (ص) تلاوة للشيخ راغب مصطفى غلوش وما تيسر من سورة البقرة 30ق



07: 12 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ عبدالرحمن الدروى وما تيسر من سورة النور 30ق



17: 13 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورة المؤمنون 28ق



55: 13 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سور آل عمران/ الشرح/ النصر 10ق



17:25 (قرآن المغرب) تلاوة للشيخ محمود محمد رمضان وما تيسر من سورة لقمان 41ق



18:22 (قرآن قبل العشاء ) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة الطلاق 15ق



18:57 (قرآن قبل العشاء ) تلاوة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة البقرة 15ق



نقل صلاة العشاء والتراويح من رحاب الجامع الأزهر الشريف تقديم الإعلامي الدكتور احمد القاضى



20:32 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورة سبأ 15 ق



15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ محمود خليل الحصرى وما تيسر من سور ة النور 15ق



24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمد السيد ضيف وما تيسر من سورة إبراهيم ( بمناسبة ذكراه) 44ق



02:25 (بعد منتصف الليل) للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة إبراهيم 43ق ق



04:58 (بعد الفجر) للشيخ أحمد سليمان السعدنى وما تيسر من سورة النساء 15 ق



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