الأربعاء 19 مارس 2025
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محافظات

خلال تجوله سيرًا على الأقدام ...

محافظ دمياط يجرى جولة ميدانية بمدينة رأس البر لمتابعة الاستعدادات لعيد الفطر المبارك (صور)

جانب من الجولة الميدانية
جانب من الجولة الميدانية لمحافظ دمياط برأس البر، فيتو

أجرى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جولة ميدانية بمدينة رأس البر، لمتابعة استعدادات عيد الفطر المبارك، رافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، وجاءت بحضور اللواء وائل الشربينى رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر.

المحافظ يشدد على رفع كفاءة هيكل البوابة وتوسعة المدخل وكشافات الإنارة 

 

واستهل " المحافظ " الجولة بمتابعة الأعمال الجارية لتطوير بوابة رأس البر الغربية، حيث تشمل رفع كفاءة هيكل البوابة وتوسعة المدخل وكشافات الانارة وكذلك تنسيق المنطقة المقابلة بامتداد البوابة والجزيرة الوسطى بالمشاركة المجتمعية، ووجه " الدكتور أيمن الشهابى "، بالتنسيق مع مديرية الطريق لترميم الأجزاء التالفة من الطريق وذلك لتحقيق محاور التنسيق الحضارى لتلك المنطقة التى تُعد مدخل رئيسى للمدينة.

 

محافظ دمياط يجرى جولة ميدانية بمدينة رأس البر لمتابعة الاستعدادات لعيد الفطر المبارك 
محافظ دمياط يجرى جولة ميدانية بمدينة رأس البر لمتابعة الاستعدادات لعيد الفطر المبارك 



واستكمل " محافظ دمياط " جولته بمتابعة الأعمال الجارية لتطوير ميدان النخيل، بشكل حضارى والتى تتضمن تطوير النافورة، وإنشاء أحواض للزراعة وإضاءة الميدان.

 

الدكتور أيمن الشهابى يشدد على إزالة المخالفات 

 

 

وخلال تجوله بالمنطقة سيرًا على الأقدام، شدد " المحافظ " على إزالة المخالفات على نهر النيل بمنطقة الجربى، والحد من الصور العشوائية بالمنطقة ورفع المخلفات بشكل دورى، والعمل على إعداد خطة لتعظيم الاستفادة الاستثمارية من الأراضى التابعة للوحدة المحلية على نهر النيل.

محافظ دمياط يجرى جولة ميدانية بمدينة رأس البر لمتابعة الاستعدادات لعيد الفطر المبارك 
محافظ دمياط يجرى جولة ميدانية بمدينة رأس البر لمتابعة الاستعدادات لعيد الفطر المبارك 

المحافظ يشدد على منع صور الإشغالات بالجربى وشارعى ٣٣ والنيل

 

كما شدد على إزالة المخالفات وتقنين أوضاع بعض الحالات وفقًا للقوانين واللوائح بشارعى ٣٣ والنيل، مؤكدًا منع أي صور للإشغالات بالمدينة.

وأشار " المحافظ " إلى أنه يتم متابعة كافة استعدادات المدينة خلال الفترة المقبلة لاستقبال الأعياد وأيضًا استعدادًا لدخول موسم صيف ٢٠٢٥، للظهور بالشكل الذي يليق بالمدينة،  وتوفير كافة الخدمات لزائريها.

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