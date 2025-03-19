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رياضة

منتخب الشباب يواجه قطر الأولمبي في افتتاح الدورة الدولية بالدوحة

منتخب الشباب مواليد
منتخب الشباب مواليد 2005، فيتو

منتخب الشباب، يلتقي منتخب مصر للشباب مواليد 2005، اليوم الأربعاء، المنتخب الأولمبي القطري، في اللقاء الذي يجمع الفريقين في الجولة الافتتاحية، بدورة قطر الودية الدولية، التي تقام بالعاصمة الدوحة في الفترة من 19 إلى 26 مارس الجاري 

وتأتي المباراة ضمن استعدادات مصر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية للشباب المقررة في كوت ديفوار في الفترة من 26 أبريل إلى 17 مايو القادمين.

موعد مباراة منتخب الشباب أمام قطر

تنطلق صافرة مباراة منتخب الشباب أمام منتخب قطر الأولمبي في الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت الدوحة في الجولة الأولي لـدورة قطر الودية الدولية للمنتخبات الأولمبية بقطر عن ارتداء الفراعنة للفانلة الحمراء والشورت والجورب الأسود بينما يلعب منتخب قطر الاوليمبي باللون الأبيض " فانلة وشورت وجورب ".

وتنقل مباراة منتخب الشباب المصري أمام المنتخب القطري الأولمبي عبر شبكة قنوات الكأس القطرية.

وتقام المباراة بستاد عبد الله بن خليفة في الدوحة ويشارك المنتخب المصري للشباب مع المنتخبات الأوليمبية لدول قطر وكرواتيا والإمارات في الفترة من ١٦ إلى ٢٦ مارس الجاري ضمن استعدادات مصر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية للشباب المقرره في كوت ديفوار من ٢٦ أبريل إلى ١٧ مايو القادمين.

28 لاعبا في بعثة منتخب الشباب إلى قطر

واصطحب أسامة نبيه ٢٨ لاعبا في رحلة قطر هم: عبد المنعم تامر واحمد وهب وأحمد منشاوي فى حراسة المرمى ويوسف حفيظ ومحمد سمير وإبراهيم عادل وأحمد عابدين وعبد الله بوستنجي ومحمد جمال وبلال موسي وسيف عصام ومؤمن شريف ومهاب سامي واحمد خالد كاباكا ومحمد السيد واحمد وحيد وتيبو وعمرو بيبو ومحمد عبد الله وعمرو اسامة واحمد ابوالفتح ومحمد أشرف ومحمد عبد الناصر وعمر خضر وادهم  علاء وكريم سعيد ومهند محمد  .

 

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