موعد مباراة منتخب الشباب أمام قطر الأولمبي

منتخب الشباب، أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر للشباب لكرة القدم مواليد 2005 أمام منتخب قطر الأولمبي والمقرر لها اليوم الأربعاء الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت الدوحة في الجولة الأولي لدورة قطر الودية الدولية للمنتخبات الأولمبية بقطر عن ارتداء الفراعنة للفانلة الحمراء والشورت والجورب الأسود.

بينما يلعب منتخب قطر الأولمبي باللون الأبيض " فانلة وشورت وجورب ".

حمادة أنور ممثلا لمنتخب مصر

وأقيم الاجتماع الفني منذ لحظات وحضره من الجانب المصري حماده أنور المدير الإداري وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي وعلاء سعيد مدير المهمات.

وتقام المباراة بإستاد عبد الله بن خليفة في الدوحة ويشارك المنتخب المصري للشباب مع المنتخبات الأولمبية لدول قطر وكرواتيا والإمارات في الفترة من 16 الي 26 مارس الجاري ضمن استعدادات مصر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية للشباب المقررة في كوت ديفوار من 26 أبريل إلى 17 مايو القادمين.

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