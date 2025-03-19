بعد ميسي وديبالا، صدمة جديدة للأرجنتين قبل مواجهتي أوروجواي والبرازيل بتصفيات كأس العالم

تلقى منتخب الأرجنتين بقيادة مدربه ليونيل سكالوني، صدمة جديدة قبل مواجهتي أوروجواي والبرازيل في تصفيات كأس العالم 2026 عن منطقة أمريكا الجنوبية.

ويحل منتخب الأرجنتين ضيفًا على نظيره أوروجواي ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من تصفيات كأس العالم، فجر السبت المقبل، على ملعب "سنتيناريو"، قبل أن يستضيف غريمه التقليدي منتخب البرازيل في منافسات الجولة الرابعة عشر من التصفيات، فجر الأربعاء، على ملعب "مونومنتال".

وتتصدر ترتيب مجموعة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 برصيد 25 نقطة، بينما يحل منتخب أوروجواي في المركز الثاني برصيد 20 نقطة.

وشهدت قائمة الأرجنتين لمواجهتي أوروجواي والبرازيل غياب قائد المنتخب، ليونيل ميسي وباولو ديبالا، بسبب الإصابة، فيما أعلنت شبكة "TYC SPORTS" أن منتخب الأرجنتين سيفتقد لخدمات مهاجمه، لاوتارو مارتينيز، خلال مباراة أوروجواي القادمة.

وتابعت الشبكة أن مارتينيز لم يشارك في تدريبات التانجو اليوم بسبب الإجهاد العضلي الذي يعاني منه اللاعب الأرجنتيني.

وكان مارتينيز يعاني بالفعل من بعض المشاكل العضلية خلال الأسبوع الماضي في إنتر ميلان، وتفاقمت هذه المشكلات بعد الرحلة إلى أمريكا الجنوبية.

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة أوروجواي، يوم 22 مارس، قبل 4 أيام من ملاقاة البرازيل في بيونس أيرس ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2024.

موعد مباراة الأرجنتين وأوروجواي

وتنطلق صافرة مباراة أوروجواي ضد الأرجنتين يوم السبت، الساعة 1:30 صباحا بتوقيت القاهرة بملعب سنتيناريو ضمن الجولة الـ13 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

القناة الناقلة لمباراة أوروجواي أمام الأرجنتين

تمتلك قنوات SSC الرياضية السعودية حقوق بث مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، وسوف يتم نقل مباراة أوروجواي أمام الأرجنتين على قناة SSC Sport HD1.

ويتصدر منتخب الأرجنتين جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 25 نقطة فيما يتواجد أوروجواي في المركز الثاني برصيد 20 نقطة.

وأعلن ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، عن قائمة بطل العالم لمواجهتي أوروجواي والبرازيل، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

غياب ميسي وديبالا عن قائمة الأرجنتين

وشهدت قائمة الأرجنتين غياب الأسطورة ليونيل ميسي، بسبب الانزعاجات التي شعر بها في مباراة فريقه إنتر ميامي، أمام أتالانتا يونايتد.

كما يغيب باولو ديبالا، مهاجم روما، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مواجهة كالياري، في الدوري الإيطالي.



قائمة الأرجنتين لمواجهتي أوروجواي والبرازيل

وجاءت قائمة الأرجنتين كالتالي:

حراسة المرمى: مارتينيز، رولي، بينيتيز.

خط الدفاع: مولينا، روميرو، بيزيلا، باليردي، أوتاميندي، مادينا، تاليافيكو.

خط الوسط: باريديس، إنزو فرنانديز، دي بول، بالاسيوس، ماك أليستر، بيروني، سيميوني.

خط الهجوم: دومينجيز، ألمادا، جونزاليس، كوريا، باز، ألفاريز، لاوتارو، كاسترو.

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