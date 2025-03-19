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رياضة

مدغشقر يفوز على جمهورية أفريقيا الوسطى 4-1 في تصفيات كأس العالم

مدغشقر، فيتو
مدغشقر، فيتو

تصفيات كأس العالم، فاز منتخب مدغشقر على جمهورية أفريقيا الوسطى بنتيجة 4-1 خلال لقاء المنتخبين ضمن بطولة تصفيات أفريقيا لكأس العالم

مباراة جمهورية أفريقيا الوسطى ضد مدغشقر

تقدم منتخب إفريقيا الوسطى في الدقيقة التاسعة عن طريق هوجو جامبور، وبعدها أحرز رباعية منتخب مدغشقر عن طريق ريان رافيلوسون هدفين في الدقيقتين 17 و22 وأحرز أرنولد الهدف الثالث في الدقيقة 49 قم لالينا الهدف الرابع في الدقيقة 89.

تونس تتخطى ليبيريا بهدف المستوري

وضمن نفس الجولة، انتهت مباراة منتخب تونس أمام مضيفه منتخب ليبيريا بنتيجة 0/1 لنسور قرطاج، في المباراة التي جرت، اليوم الأربعاء، على ملعب سامويل كانيون دو، في إطار الجولة الخامسة من المجموعة الثامنة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

سجل حازم المستوري هدف منتخب تونس في مرمى ليبيريا في الدقيقة 4 من المباراة.

ويتصدر منتخب تونس جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 13 نقطة، بينما يحتل منتخب ليبيريا المركز الثالث برصيد 7 نقاط.

تشكيل منتخب تونس أمام ليبيريا

واختار سامي الطرابلسي الذي يخوض مباراته الأولى على رأس القيادة الفنية لمنتخب نسور قرطاج، التشكيل التالي:

حارس المرمى: أيمن دحمان.

خط الدفاع: محمود غربال - ديلان برون - منتصر الطالبي - علي العابدي.

خط الوسط: عيسى العيدوني - حنبعل المجبري - أنيس بن سليمان.

خط الهجوم: نعيم السليتي - حازم المستوري - سيف الله اللطيف.

 

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