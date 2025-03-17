مدرب إنتر ميامي يتغزل في هدف ميسي أمام أتلانتا: لا يحرزه إلا الأفضل بالتاريخ

أكد الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، المدير الفني لإنتر ميامي الأمريكي، أن الهدف الذي سجله مواطنه ليونيل ميسي، في الفوز على أتلانتا يونايتد 2-1 لا يحرزه إلا "الأفضل في التاريخ".

وقال ماسكيرانو عقب المباراة في مؤتمر صحفي: "إنه لاعب قادر على تسجيل أجمل الأهداف التي يمكن أن يراها المرء".

وسجل ميسي هدفه بالدقيقة 20 عقب أن خطف الكرة وراوغ اللاعب ديريك ويليامز وأسقطه أرضا قبل أن يضعها من فوق الحارس براد جوزان بلمسة ساحرة.



وبخصوص وضع فريقه الحالي، قال ماسكيرانو الذي لم يعرف الخسارة بعد مع إنتر ميامي بثلاثة انتصارات وتعادل في الدوري وأربعة انتصارات متتالية في دوري أبطال الكونكاكاف "علينا أن نفهم أننا الطريق طويل وهذه مجرد البداية".

وقال ماسكيرانو "لطالما قلت هذا دائما: لا يتعلق الأمر بالبداية، بل بالنهاية. لست من هؤلاء الذين يظنون أن البدايات تعني أن كل شيء قد انتهى. لا، هذا شيء لا بد من تطويره يوميا".

وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي، افتتح سجله التهديفي بإحراز أول هدف له في الدوري الأمريكي 2025 في المباراة التي فاز بها فريقه إنتر ميامي على أتلانتا يونايتد بهدفين لهدف.

ولعب ميسي أساسيا في هذه المباراة ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري التي شارك فيها أيضا من بدايتها لويس سواريز وسرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.

ولا يزال مدرب الفريق، الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو لا يعرف طعم الخسارة بثلاثة انتصارات وتعادل في الدوري وأربعة انتصارات متتالية في دوري أبطال الكونكاكاف.



وفي المباراة التي احتضنها ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا، تقدم أصحاب الأرض عن طريق رأسية من إيمانويل لاتي لاث بالدقيقة 11، ثم تمكن ميسي من التعادل بالدقيقة 20 ثم جاء هدف الفوز بالدقيقة 89 بواسطة فافا بيكولت.

ميسي علي رأس كتيبة منتخب الأرجنتين

وسيسافر ميسي لينضم إلى المنتخب الأرجنتيني لخوض مباراتي التصفيات المؤهلة للمونديال أمام أوروجواي والبرازيل.

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