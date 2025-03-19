الأربعاء 19 مارس 2025
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محافظات

استجابة لتوجيهات محافظ دمياط..

حملة مكبرة لرفع مخلفات البناء بكفر البطيخ في دمياط

حملات لرفع المخلفات
حملات لرفع المخلفات وإزالة المباني الخطرة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، برئاسة رشدي صيام، بتنفيذ حملات لرفع المخلفات وإزالة المباني الخطرة، استجابةً لتعليمات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، خلال جولته المفاجئة أمس الثلاثاء بمدينة كفر البطيخ. 

حملات لرفع المخلفات وإزالة المباني الخطرة
حملات لرفع المخلفات وإزالة المباني الخطرة

 

رفع مخلفات البناء بمعدات الوحدة المحلية

 


دفعت الوحدة المحلية بالمعدات اللازمة لرفع مخلفات البناء، وذلك بحضور فايزة فودة، نائب رئيس الوحدة المحلية، ضمن جهود تحسين البيئة ورفع كفاءة الخدمات بالمدينة.

 

إزالة مبنى يمثل خطورة داهمة


وفي إطار الحفاظ على سلامة المواطنين والمارة، تم إزالة أحد المباني الخالية من السكان، والذي كان يشكل خطورة داهمة، مع رفع جميع المخلفات الناتجة عن الهدم من الموقع، لضمان عدم تأثيرها على حركة المرور أو البيئة المحيطة.

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