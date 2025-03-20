الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح فضل الصدقة في رمضان (فيديو)

جعل الله لـ شهر رمضان فضل وميّزات عظيمة منها أن يتضاعف الأجر والثواب فيه، والصدقات من الأعمال ذات الأجر العظيم،، ومع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك، يتجدد الجدل والحديث بين المسلمين حول فضل الصدقة في رمضان.



من جانبه، أوضح الشيخ الدكتور أحمد عادل شيحة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن لكل إنسان في الحياة له أمنيات ورغبات وتختلف باختلاف صاحبها؛ فمنهم يتمنى الصحة إذا كان مريضا، ومنهم يتمنى الغنى إذا كان فقيرا، ولكن يوجد أشخاص لهم أمنيات لا يدركونها ولاتسمع لهم ولا يستطيعون الحصول عليها وتحقيقها وهم الأموات.

وأضافت الدكتور"شيحة" لـ “فيتو” أن الأموات من أهم أمنياتهم الصدقة مصداقا لقوله تعالى (وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقْنَٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَآ أَخَّرْتَنِىٓ إِلَىٰٓ أَجَلٍۢ قَرِيبٍۢ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ).

وأضاف أنه ورد عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه “إن الأعمال تتباهى، فتقول الصدقة: أنا أفضلكم ”

فأن الصدقة سر سعادة الإنسان في الدنيا والأخرة فإنها تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وهي سبب في سعة الرزق والبركة.

الصدقة في شهر رمضان

تعرف الصدقة بأنها العطية التي يُبتغى بها الثواب عند الله تعالى، ومن ميزات الصدقة أنها تضاعف أجر المتصدق عند الله في الدنيا والأخرة، قال -تعالى-: (مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّـهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّـهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ والجزاء من الله للمتصدق أنّ الله يضاعف صدقته أضعاف كثيرة بمقاييس الله عَزَّ وَجَلَّ لا بمقاييسنا كبشر).

ويتضاعف أجر الصدقات في شهر رمضان لما فيه من الخير والبركات، ومن المستحب زيادة أعمال الخير فيه كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فعن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما: «كانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أجْوَدَ النَّاسِ بالخَيْرِ، وكانَ أجْوَدُ ما يَكونُ في رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وكانَ جِبْرِيلُ عليه السَّلَامُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ في رَمَضَانَ، حتَّى يَنْسَلِخَ، يَعْرِضُ عليه النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ القُرْآنَ، فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عليه السَّلَامُ، كانَ أجْوَدَ بالخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ المُرْسَلَةِ» (رواه البخاري).

قال ابن القيم: "والفرق بين الجود والسرف أن الجواد حكيم يضع العطاء مواضعه، والمسرف مبذر وقد يصادف عطاؤه موضعه وكثيرا لا يصادفه." انتهى من "الروح" (ص 235).

فضل الصدقة في الإسلام

الصدقة من أحب الأعمال التي يمكن أن يتقرب بها العباد إلى الله -عز وجل- وفضل الصدقة في الإسلام كبير جدا وثوابها عظيم عند الله فبها:

• تطفئ غضب الله تعالى.

• تحمي صاحبها من النار إذا كانت نيته خالصة لله -عز وجل-.

• سبب في الشفاء من الأمراض.

• تزيد المال وتبارك فيه، ولا تنقص منه شيئا.

• تكشف البلاء وتبعده عن صاحبها.

• تعود النفس على العطاء والبذل، وتخلص صاحبها من الشح والبخل.

• تيسر الأمور وتفرج الكروب.

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