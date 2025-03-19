الأربعاء 19 مارس 2025
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حوادث

انتشال جثمان شاب ألقى بنفسه في النيل بالغربية

العثور على جثمان
العثور على جثمان شاب ألقي بنفسه في النيل بالغربية

عُثر اليوم الأربعاء، على جثمان الشاب حسين محمود الشيخ، الذي كان قد ألقى بنفسه في هاويس الراهبين بمدينة سمنود بـ محافظةالغربية أمس.

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وتمكنت فرق الإنقاذ بـ محافظةالغربية  من انتشال الجثمان بعد عمليات بحث استمرت لساعات، حيث جرى نقله إلى المستشفى العام بسمنود لاستكمال الإجراءات القانونية واستخراج تصريح الدفن.

وكانت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية قد تلقت بلاغًا يفيد بسقوط الشاب في مياه الهاويس وعلى الفور انتقلت فرق البحث والإنقاذ النهري إلى الموقع حيث كثفت جهودها للعثور عليه.

وبعد انتشال الجثمان تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتأكد من ملابسات الواقعة.

وقد سادت حالة من الحزن بين أهالي المنطقة وأصدقاء الفقيد، الذين عبروا عن صدمتهم الشديدة لهذا الحادث الأليم.

وتستمر الجهات الأمنيةبـ محافظةالغربية  في استكمال الإجراءات اللازمة قبل تسليم الجثمان لذويه، استعدادًا لمراسم الدفن.

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