منتخب الشباب يتأخر أمام قطر بهدف نظيف في الشوط الأول (فيديو)

منتخب الشباب، تأخر منتخب مصر للشباب مواليد 2005، أمام نظيره منتخب قطر الأولمبي بهدف نظيف، في الشوط الأول من اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على استاد عبد الله بن خليفة بالدوحة، في الجولة الافتتاحية لدورة قطر الدولية الودية.

بدأت المباراة بسيطرة من منتخب مصر، وأنقذ حارس قطر مرماه من فرصة هدف رائع من أمام كريم سعيد بالدقيقة الثالثة.

وفي الدقيقة 11، كاد محمد عبد الله أن يحرز الهدف الأول بعد رأسية اصطدمت بالشباك الخارجية لمرمى قطر.

وفي الدقيقة 26، أنقذ عبد المنعم تامر مرمى مصر من تسديدة قطرية قوية.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، أحرز منتخب قطر هدفه الأول عن طريق مبارك شنان برأسية في مرمى الفراعنة.

هدف |

منتخبنا الوطني يفتتح التسجيل في الدقيقة 44 عبر مبارك شنان أمام مصر ... البطولة الودية الدولية تحت 23 سنة#قطر_مصر#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/kmmp0UYgSW — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) March 19, 2025

وأعلن أسامة نبيه، تشكيل منتخب الشباب مواليد ٢٠٠٥ في مباراته الودية مع منتخب قطر الأولمبي فى الجولة الأولى لبطولة قطر الدولية.

تشكيل منتخب الشباب أمام قطر

ودخل منتخب مصر للشباب مباراته أمام منتخب قطر الأولمبي بتشكيل مكون من:

عبد المنعم تامر حارس المرمى.

الدفاع: محمد سمير واحمد عابدين وعبد الله بوستنجي ومهاب سامي.

الوسط: احمد كاباكا وأحمد وحيد وأحمد أبو الفتح.

الهجوم: محمد عبد الله وعمر خضر وكريم سعيد.

منتخب مصر يستعد لأمم إفريقيا للشباب

وبدأ منتخب مصر للشباب مواليد ٢٠٠٥ لكرة القدم منافساته اليوم بمواجهة منتخب قطر الأوليمبي فى الدورة الدولية التي تستضيفها الدوحة وهي الدورة التى يشارك فيها المنتخبات الأوليمبية لدول: قطر والإمارات وكرواتيا من مواليد ٢٠٠١ و٢٠٠٣ بينما تلعب مصر بمنتخب الشباب مواليد ٢٠٠٥ والذى يستعد للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية للشباب المقرر إقامتها فى كوت ديفوار من ٢٦ أبريل إلى ١٨ مايو القادمين وهي البطولة القارية المؤهلة إلى كأس العالم للشباب فى تشيلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.