عمر خضر ومحمد عبد الله يقودان هجوم منتخب الشباب أمام قطر الأولمبي

منتخب الشباب، أعلن أسامة نبيه، تشكيل منتخب الشباب مواليد ٢٠٠٥ في مباراته الودية مع منتخب قطر الأوليمبي فى الجولة الأولى لبطولة قطر الدولية المقامة بالدوحة والمقرر انطلاقها الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقيت الدوحة وتذاع المباراة على قناة الكأس القطرية.

تشكيل منتخب الشباب أمام قطر

ويدخل منتخب مصر للشباب مباراته أمام منتخب قطر الأولمبي بتشكيل مكون من:

عبد المنعم تامر حارس المرمى.

الدفاع: محمد سمير واحمد عابدين وعبد الله بوستنجي ومهاب سامي.

الوسط: احمد كاباكا وأحمد وحيد وأحمد أبو الفتح.

الهجوم: محمد عبد الله وعمر خضر وكريم سعيد.

منتخب مصر يستعد لأمم إفريقيا للشباب

ويبدأ منتخب مصر للشباب مواليد ٢٠٠٥ لكرة القدم منافساته اليوم بمواجهة منتخب قطر الأوليمبي فى الدورة الدولية التي تستضيفها الدوحة وهي الدورة التى يشارك فيها المنتخبات الأوليمبية لدول: قطر والإمارات وكرواتيا من مواليد ٢٠٠١ و٢٠٠٣ بينما تلعب مصر بمنتخب الشباب مواليد ٢٠٠٥ والذى يستعد للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية للشباب المقرر إقامتها فى كوت ديفوار من ٢٦ أبريل إلى ١٨ مايو القادمين وهي البطولة القارية المؤهلة إلى كأس العالم للشباب فى تشيلي.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.