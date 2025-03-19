الظهير الأيسر صداع في رأس حسام حسن أمام إثيوبيا بتصفيات كأس العالم

منتخب مصر، ما زال مركز الظهير الأيسر يمثل صداعا في رأس حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، قبل مواجهة الفراعنة المرتقبة أمام منتخب إثيوبيا، المحدد لها مساء الجمعة المقبل، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

منتخب مصر بدون ظهير أيسر أمام إثيوبيا

ويواجه منتخب مصر الوطني أزمة كبيرة قبل مواجهة إثيوبيا، تتمثل في شغور مركز الظهير الأيسر بصفوف الفريق، بعد أن غيبت الإصابة الثنائي محمد حمدي لاعب بيراميدز والظهير الأيسر الأساسي في صفوف الفراعنة، كما يغيب أيضا أحمد فتوح البديل الأول له لنفس السبب، بعد اشتكى مؤخرا من آلام في الركبة.

محمد حمدي ظهير منتخب مصر، فيتو

تجاهل استدعاء ظهير الأهلي

وكان متوقعا أن يقوم حسام حسن بضم كريم الدبيس الظهير الأيسر للنادي الأهلي الذي تألق مع فريقه بشكل لافت في الفترة الأخيرة، كما أنه أحد العناصر الأساسية في تشكيلة المنتخب الأولمبي الذي شارك في أولمبياد باريس الأخيرة، إلا أن المدير الفني لمنتخب مصر تجاهل استدعاء الدبيس، في حين قام باستدعاء أحمد نبيل كوكا بدلا منه.

أحمد فتوح، فيتو

بدائل تعويض غياب حمدي وفتوح

ويدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن عدة بدائل فنية لتعويض غياب محمد حمدي والبديل أحمد فتوح عن معسكر مارس، حيث هناك اتجاه للدفع بأحمد نبيل كوكا أساسيا في مركز الظهير الأيسر، أو الدفع بأحمد عيد الظهير الأيمن في مركز الظهير الأيسر على أن يلعب محمد هاني كظهير أيمن.

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