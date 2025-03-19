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رياضة

موعد المران الأول لمنتخب مصر في المغرب استعدادا لمواجهة إثيوبيا

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريباته بالمغرب في الحادية عشر مساء اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة منتخب إثيوبيا يوم الجمعة ٢١ مارس في الجولة الخامسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

بعثة منتخب مصر تصل المغرب

وصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن إلى المغرب لمواجهة منتخب إثيوبيا في الحادية عشر مساء يوم الجمعة المقبل 21 مارس في الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

حسام حسن، فيتو
حسام حسن، فيتو

قائمة منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا 

وتضم بعثة منتخب مصر الأول 24 لاعبًا وهم محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفى شوبير، عبد العزيز البلعوطي، محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمد صلاح، مصطفى فتحي، مصطفي محمد، وأسامة فيصل.

يرافق بعثة منتخب مصر خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، ويترأس البعثة حماده الشربيني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

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