الصين تصدر لوائح تنظيمية جديدة بشأن تصنيف هذه المحتويات على الإنترنت

أصدرت الصين مجموعة من اللوائح التنظيمية حول تصنيف محتوى الإنترنت الذي يتم إنشاؤه أو تكوينه بواسطة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر.

تصنيف محتوى الإنترنت الذي يتم إنشاؤه أو تكوينه بواسطة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، تهدف اللوائح التنظيمية الصادرة عن سلطات تشمل هيئة الفضاء السيبراني إلى تعزيز التنمية الصحية لقطاع الذكاء الاصطناعي ومساعدة مستخدمي الإنترنت على اكتشاف المعلومات الخاطئة.

ومع التطور السريع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في السنوات الأخيرة تم إنتاج أو تكوين كمية هائلة من المحتوى عبر الإنترنت بأشكال مختلفة بمساعدة الذكاء الاصطناعي قبل أن ينتشر في الفضاء الإلكتروني.

وفي الوقت نفسه ظهرت إساءة استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ونشر المعلومات المزيفة ما أثار قلقا اجتماعيا فرض الحاجة إلى توحيد الجهود لتحديد المحتوى وفقا للهيئة.

إساءة استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ونشر المعلومات المزيفة

وأثارت إساءة استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مناقشات واسعة النطاق حول تحسين عملية تنظيم القطاع. وفي أحد الأمثلة تم استخدام الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لممثل صيني مشهور للاحتيال على أعضاء قاعدة معجبيه العام الماضي.

وردا على ذلك تنظم اللوائح التنظيمية وضع العلامات على المحتوى الذي تم إنشاؤه عبر الإنترنت بواسطة الذكاء الاصطناعي طوال عمليات الإنتاج والنشر، ما يوجب على مقدمي الخدمة إضافة علامات مرئية إلى محتواهم في المواقع المناسبة.

كما تنص على عدم السماح لأي منظمة أو فرد بحذف هذه الملصقات التعريفية أو العبث بها أو تصنيعها أو إخفائها، بحسب الهيئة.

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