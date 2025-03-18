الثلاثاء 18 مارس 2025
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محافظات

توفير فرص عمل وإنهاء إجراءات التصالح خلال اللقاء الأسبوعي لمحافظ القليوبية

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال لقاء المواطنيين،فيتو

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية لقاءه الجماهيري الأسبوعي الخاصة بمدن شبرا الخيمة وقليوب والقناطر الخيرية، بحضور الأجهزة التنفيذية والمختصين، في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والعمل على حل مشاكلهم.

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وخلال اللقاء قام محافظ القليوبية بالتنسيق مع مديرية العمل، لتوفير فرص لـ10 مواطنين من الشباب ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك فى اطار العمل على دمج الشباب في سوق العمل.
كما وجه محافظ بسرعة انهاء اجراءات التصالح لأحد المواطنين، كما وافق المحافظ علي نقل مدرس من مدرسة الي مدرسة اخري قريبة من منزله نظرا لظروفه الصحية، ووافق المحافظ علي توصيل كابل التليفون الارضي لمجموعه من المنازل التي لا تصلها الخدمة كما وافق المحافظ لسيدة متضررة من غلق شارع أمام منزلها باعادة فتح الشارع مرة أخرى وتمكينها من ادخال المرافق.
وأكد محافظ القليوبية أن هذه اللقاءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمواطنين وتلبية احتياجاتهم.

 

 كما شدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين مشيرًا أنه تم تقديم حلول عملية لمشاكل المواطنين، مما يحسن من مستوى المعيشة ويحقق التنمية المستدامة.
وأكد خلال اللقاء أهمية التعاون بين المواطنين والأجهزة التنفيذية لتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما شدد على ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ القرارات الصادرة عن اللقاءات الجماهيرية.

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المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية

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