فتاة: اتخانقت مع ماما ودعيت عليها من ورا قلبي.. اعمل ايه؟ وعلي جمعة يقدم نصيحة ذهبية

تحدث الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، عن قضية الأسرة والمجتمع.

وسألت فتاة: لو أنا متخانقة مع ماما، فدعيت عليها غصب عني.. من ورا قلبي، بس اتعصبت؟

الدعوة مش من القلب

ورد جمعة ضاحكا: بتدعي على أمك علشان زعلتوا مع بعض.. بس الدعوة مش من القلب لأنها بتحب أمها، وأمها قدمت لها حاجات هي شافتها، وقدمت لها حاجات هي ما شافتهاش.. لما كانت الأم حامل، ما شفتيهاش وهي بتولدك، ما شفتيهاش وهي بترضعك، ولا وهي قلبها بيتفطر عليكي لما يجيلك شوية حرارة، مثلا.. لكن شفتي حاجات كتير منها.. شفتيها وهي بترعاكي.. وبترعى الأسرة كلها، فبتحبيها، ومش عارفة تتخلصي من الحب ده.. لأنه في القلب، وبعدين حصل إنها زعلت معاها.. ممكن تكون قالت لها: ما تغيبيش.. ما تطلعيش.. ذاكري.. خدي بالك من دروسك.. حاجات زي كدة.. الأم حريصة عايزاكي تطلعي الأولى.. طيب لو كلكم طلعتوا الأولى، وكل الصبيان كمان، مين اللي هايطلع الثاني؟! اتخانقنا مع بعض، إيه لزومها حكاية الدعوة دي.. هاتقولي لها إيه؟!! ربنا ياخدك مثلا؟!! دعيتي إيه بالضبط؟!! عايزين نفتش في الحتة دي.

مصيبة لو استحيب للدعاء

واضاف: الحكماء بتوع الأمثلة، اللي عايشوا الدين، وعاشوه، بيقول لك: أدعي على ابني وأكره من يقول آمين.. مثلا هي تقول لك: ربنا ياخدك، فاللي هايقول: آمين.. تكرهني، كأني اعتديت على بنتها.. شوفي الحب وصل إلى إيه.. ده من لسانها بس، لكن لما تيجي تتأمل، يعني إيه ربنا ياخدك؟!! مصيبة لو استجيب للدعاء ده.. ده أنا أموت.. يبقى إذن الكلام اللي بيجري على الألسنة بيبقى مش متمكن من القلب.

استغفري لها وادعي لها

وتابع: لو انتي برضه لقيتيها بتعمل كدة مع أختك، أو مع الجيران فرحتي مقلداها وداعية عليها هي نفسها، فنعمل إيه؟!.. قال العلماء: استغفري لها، رغم أنه يجب عليكي ما تتخانقيش معاها أصلا: "فلا تقل لهما أفٍّ، ولا تنهرهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا".. آيات كتيرة بتقول لي أكون حنين مع الأب والأم: "وإن جاهداك على أن تشرك بي".. حاجة كبيرة جدا.. عايزيني أكفر: "فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا". إذن كان ينبغي عليا أن أكون دائما هادئ النفس، لكني غضبت وعملت كدة، نعمل إيه؟! أولا: نستغفر لها: اللهم اغفر لها.. ونستغفر احنا، لأن ربنا غفور رحيم: اللهم اغفر لي، اللهم اخزيك يا شيطان.. ليه أنا عملت كدة.. ده أنا لساني سبق وقلت الكلام ده مش من قلبي.. ربنا عارف، "عليم بذات الصدور".. هدي نفسك، وادعي لها: يارب أكرمها.. طول عمرها.. وفَّقها.. خفف عنها.



وقال: إذن الحل بتاع الحكاية دي اللي هانقول عليها معصية، الحل بتاعها هو الدعاء والاستغفار... تستغفري لروحك وتستغفري لها هي كمان، وتدعي لها بكل خير.. وانتهى الأمر.. ماتعمليهاش قصة، وتجلدي نفسك أكتر من كدة.. خلاص: "كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون".. ما دمنا تبنا ورجعنا إلى الله، تعالى، ربنا سيفتح لنا أبواب رحمته.

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