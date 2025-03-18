علي جمعة: المراهنات على مباريات الأهلي والزمالك حرام لهذا السبب (فيديو)

تحدث الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، عن قضية القمار والمراهنات.

وسأله شاب: إذا كان لدي صديق، يستخدم برامج القمار لكنه لا يستفيد بالمال الذي كسبه منها، بل يتبرع به، يمارسها فقط للتسلية، حرام أم حلال؟

ورد الدكتور علي جمعة: لا، هكذا تصبح حرامًا، لكن حرامه على قول من قال: "الضِعف"؛ لأنه غير محتاج، ويلعب القمار لكي يتصدق بالمال، أي أذهب لعمل الانحراف، وعندما يقولوا لي: لماذا أفعل ذلك، أقول: لكي أتصدق بهذا المال.. تجار المخدرات يقولون ذلك، يقولون إننا نتاجر في الممنوعات، لكن نتبرع بالكثير لوجه الله!!



لا ينفع، وهكذا، فلا يُتوسل بالحرام للحلال، لأنه ما دام أنه حرام فيمتنع عنها حتى ولو كان فقيرًا،، فما بالك أنه في الأصل مقتدر، وغني، وغير محتاج للحرام؟!!!

المراهنات على مباريات الكرة.. حرام

وسأل شاب آخر: إذا كنت ألعب ألعاب، لا أدفع مالا في البداية، أو تكون مسابقة، فأدخل بتذكرة لألعبها فأفوز وأكسب مالا بها.. هل حرام المال الذي أكسبه أم ماذا ؟



وأجابه الدكتور جمعة، قائلا: دعنا نتصور سويا كي نفهم الأمر، أنا أدخل هذه المسابقة لكن بتذكرة، سأشتري تلك التذكرة بدولار لأدخل للعب، حسب الكفاءة، إذا فزت سأربح ١٠٠ دولار، وإذا خسرت لن آخذ شيئا، يوجد هنا دفع، وهو التذكرة لسماح الدخول فقط، ويوجد بذل مجهود للتدريب على اللعبة، والفائز يربح مالا فهي حلال، لأنها ليست مقامرة بل على حسب الكفاءة.



ونبه: مش أنك تدخل وتضع ١٠ دولار، وتحصل حاجة؛ تختار رقم by luck، ويطلع وتكسب، أو لا يطلع فتخسر، مثل مباريات الرياضة ندخل ونلعب، مرة تفوز ومرة لا.. لكن المراهنات عليها هي الحرام، مثل الأهلي والزمالك، يللا نعمل بينهم مقامرة، فناس تؤيد الأهلي وناس تؤيد الزمالك، فالزمالك غلب، أو الأهلي غلب.. عاملة زي الخيل حرام.. لكن ما تصفه ليس له علاقة بهذا المجال.

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