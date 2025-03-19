الأربعاء 19 مارس 2025
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خارج الحدود

رئيس الوزراء البريطاني: الأعداد الكبيرة للضحايا في غزة مثيرة للصدمة

رئيس الوزراء البريطاني،
رئيس الوزراء البريطاني، فيتو

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الأربعاء، إنه يشعر بقلق  شديد إثر استئناف العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة.

العدوان الإسرائيلي على غزة 

وأضاف ستارمر: إن الأعداد الكبيرة للضحايا في غزة وصور الآباء يحملون أطفالهم للمستشفيات مثيرة للصدمة.

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استشهاد 5 قيادات من العمل الحكومي فى غزة (إنفوجراف)

وأكد أن بريطانيا ستفعل ما بوسعها لضمان استئناف الإفراج عن الأسرى المحتجزين بغزة وإدخال المساعدات ووقف إطلاق النار.

ومن جانبها أكدت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أنها أبلغت وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن الوضع في غزة غير مقبول.

الاتحاد الأوروبي يرفض العدوان الإسرائيلي على غزة 

وقالت كالاس في تصريحات لصحفيين في بروكسل: "تحدثت  أيضا مع وزير الخارجية ساعر.. ما الذي يحدث، ولماذا تفعلون هذا؟ وأعني أيضا أننا نقلنا رسالة مفادها أن هذا غير مقبول".

ونقلت وكالة بلومبيرج عن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، قوله: “من  الصعب رؤية حرمان المدنيين في قطاع غزة من المساعدات الإنسانية متوافقا مع القانون الإنساني الدولي”.

وزير الخارجية البريطاني يطالب بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

وأضاف وزير الخارجية البريطاني أن منع المساعدات الإنسانية عن غزة غير مقبول ويجب السماح بتدفقها إلى القطاع.

وتابع: وقف الأعمال العدائية كان اتفاقا هشا لكن العودة إلى القتال الشامل ليست في مصلحة أحد، مشيرا إلى أن الخسائر المدنية التي تم التبليغ عنها نتيجة غارات الليلة الماضية كانت مروعة.

غارات إسرائيلية على غزة 

واستطرد: نواصل إدانة حماس ونؤمن بحق إسرائيل في الأمن، لكن يجب استئناف المفاوضات للإفراج عن الرهائن.

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غزة العدوان الإسرائيلي رئيس الوزراء البريطاني الاسري

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