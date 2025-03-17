نص الشعب اسمه محمد الحلقة 4، فشل خطة عصام عمر بالزواج وصداقة بين شيرين ورانيا يوسف

مسلسلات رمضان 2025، تشهد أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل نُص الشعب اسمه محمد العديد من المواقف الطريفة مع استمرار محاولات "محمد" عصام عمر، بالزواج من “سارة” وإصلاح علاقته مع زوجته الأولى “مي”، ولكن في تغير مثير للأحداث تتعرف “مي” ووالدتها على عائلة “سارة” بعد قبض الأمهات على حرامي معًا.

ويحدد محمد موعد مع عائلة “سارة” ميان السيد، لخطبتها، وفي نفس الليلة مع “مي” هاجر سراج، لإصلاح المشاكل بينهم، مع والدته، ولكن تذهب “ميرفت” شيرين، بزيارة “بطة” رانيا يوسف، في المنزل لشكرها ولكن “بطة” تصر على تناولهما العشاء معًا، يذهب “محمد” لخطبة سارة، ولكن لحسن حظه تنزل ميرفت وبطة للسوبر ماركت لشراء خامات لمشروع “فاطمة”.

تحاول والدة محمد أخبار أهل “سارة” بالحقيقة لكنها توقفها في اللحظة الاخيرة، وتخبرها أنها وقعت في حبه وان “محمد” اخبرها انه كان يحاول لسنتين كاملتين مع “مي” ولكنها لا تهتم به، وان عدم اكتمال زواجهم سيعود باثار كارثية على علاقته مع “مي”.

ويذهب محمد مع والدته إلى منزل أم “مي” بعد فشل خطة الخطوبة بسبب خروج “بطة” وعدم استقبالهم، ولكن تقابل بالفشل في الإصلاح بينهم كذلك وذلك لعناد “مي” ورفضها التغيير من نفسها من أجل اصلاح العلاقة.

وفي نفس الوقت تشرب “بطة” و"ميرفت" الشاي معًا في أحد المحلات، لتروي كلًا منهم للأخري عن المشاكل التي تسبب فيها محمد من نصب وكذب، بدون أن يعرفاه أنه نفس الشخص.

وتنتهي أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل نص الشعب اسمه محمد بشكل مفتوح، حيث تعرض “بطة” أن تري ميرفت صورة “خطيب بنتها” الذي تكرهه، ليبقي السؤال هل ستكشف ألعيب “محمد” أخيرًا؟

أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل نص الشعب اسمه محمد

شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل نُص الشعب اسمه محمد العديد من المواقف الطريفة التي تعرض لها بطل العمل عصام عمر في أثناء محاولته للزواج للمرة الثانية، حيث تذهب عائلة “سارة” لمنزل “محمد” والذي يخبرهم أن بيت الزوجية خاصته إيجار مفروش حتي يجهز المنزل الذي يعتزم الزواج فيه من "سارة"، وتتعمد "بطة"، وتؤديها الفنانة رانيا يوسف، والدة سارة إهانته لأنها لا تزال ممانعة من زواجه من ابنتها.

وتتابع الأحداث ليحاول الإصلاح بينه وبين زوجته “مي” لتسأله لماذا اخفي صورة زواجهم ضمن أحداث الحلقة السابقة، ولكنه كعادته يكذب ويحاول تشتيتها بالتظاهر أنه كان لغيرته أن يراها عامل الإصلاحات.

وتحاول “بطة” الإصلاح بين ابنتها وبين فادي ابن شقيقتها ولكنه يخبرها انه لا يريد الزواج من ابنتها بعد ما حدث، وتفسخ أختها الشراكة بينهم، ولكن لتعويضها تبدأ “سارة” مشروع لها من خلال افتتاح صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” لبيع طاجن مكرونة باللبن الذي تختص فيه فاطمة.

ويذهب محمد لمنزل والدته ولكنه يجدها تهدده بالسلاح بسبب معرفتها من خالها حسن كل ما فعله محمد مع زوجته وخطبته من فتاة أخري، والذي يدفع اللجوء إلى طريقته المعتادة في الكذب والاحتيال حيث يخبرها أنه تعرض لحادث ولتذهب لمستشفي وتجد ان سيارته سليمة ولم يحدث له أي شيء.

تظهر “بطة” رضاها عن “سارة” بعد نجاح المشروع، ولكنها تتعرض للجان الكترونية من مجهول وتشك أن الفاعل قد يكون شقيقتها.

وترفض والدة محمد المشاركة في الاعيبه ومقابلة ايًا من أهل “سارة” أو “مي” إلا بعد أن يخبر زوجته عن اعتزامه الزواج مرة أخري واخبار اهل خطيبته أنه متزوج بالفعل.

وتنتهي أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل نص الشعب اسمه محمد بتعرف “ميرفت” و"بطة" على بعضهم البعض في موقف كوميدي بأحد المحال التجارية بعد القبض على حرامي كان يحاول سرقة “بطة” وذهابهم للقسم معًا.

قصة مسلسل نص الشعب اسمه محمد

وتدور أحداث المسلسل حول ماذا يحدث عندما يقع شاب في الحب على الرغم من زواجه، فهل يستطيع أن ينجح في خطته أم يتدخل القدر وتتحول فكرته إلى أزمة كبيرة خصوصًا مع دخول الأمهات على الخط.. وذلك في إطار كوميدي اجتماعي.

أبطال مسلسل نص الشعب اسمه محمد

ومُسلسل "نُص الشعب اسمه محمد" بطولة النجوم عصام عمر، رانيا يوسف، ميان السيد، هاجر السراج، شيرين، محمد محمود، محمد عبد العظيم، دنيا سامي، غادة إبراهيم وآخرين، ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج عبد العزيز النجار.

ويعرض المسلسل يوميًا على "MBC مصر"، 10:00 مساءً، ويُعاد على "MBC مصر2"، 12:00 منتصف الليل، ويُعاد على “MBC مصر 2" الساعة 3:00 عصرًا، و8:00 مساءً.

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