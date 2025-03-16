الإثنين 17 مارس 2025
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ثقافة وفنون

نص الشعب اسمه محمد الحلقة 3، والدة عصام عمر ترفض مساعدته في الزواج ورانيا يوسف تبيع المكرونة

نص الشعب اسمه محمد،
نص الشعب اسمه محمد، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل نُص الشعب اسمه محمد العديد من المواقف الطريفة التي تعرض لها بطل العمل عصام عمر في أثناء محاولته للزواج للمرة الثانية، حيث تذهب عائلة “سارة” لمنزل “محمد” والذي يخبرهم أن بيت الزوجية خاصته إيجار مفروش حتي يجهز المنزل الذي يعتزم الزواج فيه من "سارة"، وتتعمد "بطة"، وتؤديها الفنانة رانيا يوسف، والدة سارة إهانته لأنها لا تزال ممانعة من زواجه من ابنتها.

وتتابع الأحداث ليحاول الإصلاح بينه وبين زوجته “مي” لتسأله لماذا اخفي صورة زواجهم ضمن أحداث الحلقة السابقة، ولكنه كعادته يكذب ويحاول تشتيتها بالتظاهر أنه كان لغيرته أن يراها عامل الإصلاحات.

وتحاول “بطة” الإصلاح بين ابنتها وبين فادي ابن شقيقتها ولكنه يخبرها انه لا يريد الزواج من ابنتها بعد ما حدث، وتفسخ أختها الشراكة بينهم، ولكن لتعويضها تبدأ “سارة” مشروع لها من خلال افتتاح صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” لبيع طاجن مكرونة باللبن الذي تختص فيه فاطمة.

ويذهب محمد لمنزل والدته ولكنه يجدها تهدده بالسلاح بسبب معرفتها من خالها حسن كل ما فعله محمد مع زوجته وخطبته من فتاة أخري، والذي يدفع اللجوء إلى طريقته المعتادة في الكذب والاحتيال حيث يخبرها أنه تعرض لحادث ولتذهب لمستشفي وتجد ان سيارته سليمة ولم يحدث له أي شيء.

تظهر “بطة” رضاها عن “سارة” بعد نجاح المشروع، ولكنها تتعرض للجان الكترونية من مجهول وتشك أن الفاعل قد يكون شقيقتها.

وترفض والدة محمد المشاركة في الاعيبه ومقابلة ايًا من أهل “سارة” أو “مي” إلا بعد أن يخبر زوجته عن اعتزامه الزواج مرة أخري واخبار اهل خطيبته أنه متزوج بالفعل.

وتنتهي أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل نص الشعب اسمه محمد بتعرف “ميرفت” و"بطة" على بعضهم البعض في موقف كوميدي بأحد المحال التجارية بعد القبض على حرامي كان يحاول سرقة “بطة” وذهابهم للقسم معًا.

 

أحداث الحلقة الثانية من مسلسل نص الشعب اسمه محمد

تبدأ أحداث الحلقة الثانية من مسلسل “نص الشعب اسمه محمد” بملاحقة ماضي “محمد”، ويؤديه الفنان عصام عمر، له متمثلًا في “نجلة"، وتقوم بدورها الفنانة دنيا سامي، بعد أن علمت بزواجه من ثانية على زوجته بينما رفضها هي بحجة أنه راجل متزوج بالفعل.

وتطلب “نجلة” منه الزواج منها على “سارة” و"مي" عرفي، حيث تخبره أنها تريده أن يأتي لها يومين فقط في الشهر، وتهدده انه إذا لم يوافق ستقوم بخرب بيوته الاثنين.

وفي نفس الوقت، تقرر والدته مي، وتؤديها الفنانة شيرين، الذهاب مع ابنتها، وتلعبها النجمة هاجر سراج، لحل الامور مع “محمد”، والذي يقوم بإخفاء نجلة سريعًا، ولكنهم يشكون في أنه يجلب فتيات للبيت ويحاولوا العثور عليها ولكنه يستطيع تشتيتهم.

وتفصح “مي” عن حقيقة حملها ليحاول "محمد" الإصلاح بينهم ولكن يطلب منها الذهاب لمنزل والدتها، وأنه هو من سيأتي لستردادها ليستطيع التخلص من “نجلة” حتي لا تكشف خيانته.

ولكن يستيقظ “حسن” خال “محمد”، ويقوم بدوره الفنان محمد محمود، ويكتشف خيانة محمد لزوجته وعن وجود “نجلة” بالمنزل، ويحاول تشتيت “ميرفت” و"مي" حتي تخرج نجلة من المنزل، ليزداد الوضع سوءًا وتصل “سارة”" والتي تؤديها ميان السيد، للمنزل كذلك والتي يجدها “حسن” امام الباب ويحاول “توزيعها” ولكن تصل اسرة الفتاة لتعثر عليها تحاول الدخول لمنزل شاب “عازب” كما يعتقدون.

وينجح “محمد” في إرساله زوجته لمنزل والدتها، واقناع أهل خطيبته بالذهاب لصلاة الجمعة حتي تستطيع “نجلة” الهرب.

ولكن لسوء حظه تنسي “مي” هاتفها بالمنزل وتعود لاسترداده، ولكنها تلاحظ غياب صورة زواجها التي اخافها “محمد” استعدادًا لاستقبال أهل "سارة"، لتنتهي أحداث الحلقة الثانية من مسلسل “نص الشعب اسمه محمد” بأخذ مي قرار فتح باب الحمام الذي تختبئ خلفه “نجلة”.

قصة مسلسل نص الشعب اسمه محمد

وتدور أحداث المسلسل حول ماذا يحدث عندما يقع شاب في الحب على الرغم من زواجه، فهل يستطيع أن ينجح في خطته أم يتدخل القدر وتتحول فكرته إلى أزمة كبيرة خصوصًا مع دخول الأمهات على الخط.. وذلك في إطار كوميدي اجتماعي.

أبطال مسلسل نص الشعب اسمه محمد

ومُسلسل "نُص الشعب اسمه محمد" بطولة النجوم عصام عمر، رانيا يوسف، ميان السيد، هاجر السراج، شيرين، محمد محمود، محمد عبد العظيم، دنيا سامي، غادة إبراهيم  وآخرين، ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج عبد العزيز النجار. 

ويعرض المسلسل يوميًا على "MBC مصر"، 10:00 مساءً، ويُعاد على "MBC مصر2"، 12:00 منتصف الليل، ويُعاد على “MBC مصر 2" الساعة 3:00 عصرًا، و8:00 مساءً.

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نص الشعب اسمه محمد مسلسل نص الشعب اسمه محمد مسلسلات رمضان 2025 عصام عمر رانيا يوسف الحلقة الثالثة من مسلسل ن ص الشعب

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