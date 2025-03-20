القديسان أندريانوس ومرثا، إيمان لا ينكسر وإكليل لا يزول

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى استشهاد القديسين أندريانوس ومرثا زوجته، وأوسابيوس وأرما، وأربعين شهيدًا، الذين سطروا بدمائهم صفحة مضيئة في تاريخ الإيمان المسيحي، رافضين التراجع عن عقيدتهم رغم أشد العذابات.

نور لا ينطفئ في ذاكرة الإيمان

كان هؤلاء القديسون من أهل روما، وعُرفوا بثباتهم في الإيمان عندما واجهوا اضطهادًا قاسيًا بسبب رفضهم السجود للآلهة الوثنية المصنوعة من الذهب والفضة، متمسكين بإيمانهم بإله واحد، هو ملك السماء والأرض، يسوع المسيح. رغم التهديدات والتعذيب، ظلوا على عهدهم، معلنين ولاءهم للحق، حتى صدر الحكم بقطع رؤوسهم جميعًا لتتوج أرواحهم بإكليل الشهادة.

تمثل هذه الذكرى نبراسًا يضيء درب الإيمان والثبات على العقيدة، وتؤكد رسالة الكنيسة القبطية في تذكّر تضحيات الشهداء الذين قدّموا حياتهم طوعًا في سبيل إيمانهم، ليظلوا رمزًا للشجاعة والوفاء للمسيح.

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