الأربعاء 19 مارس 2025
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سياسة

إيبارشية نجع حمادي تحتفل بالفائزين في مسابقة "بشارة مفرحة" لحفظ التربية الكنسية

إيبارشية نجع حمادي،
إيبارشية نجع حمادي، فيتو

نظّمت أسرة القديس حبيب جرجس لخدمة التربية الكنسية في إيبارشية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس حفل توزيع جوائز مسابقة الحفظ في دورتها التاسعة، والتي جاءت تحت شعار "بشارة مفرحة"، وذلك بحضور نيافة الأنبا بضابا، أسقف الإيبارشية، وعدد من الآباء الكهنة.

وتخلل الحفل فقرات متنوعة أضفت أجواء من البهجة والفرح، واختتمه نيافة الأسقف بالصلاة والتقاط الصور التذكارية مع المشاركين.

يُذكر أن المسابقة شهدت هذا العام مشاركة 750 طفلًا من سن الحضانة وحتى الصف السادس الابتدائي، واستمرت فعالياتها على مدار ثلاثة أشهر خلال فصل الصيف، بهدف تنمية روح الحفظ والتعلم بين الأطفال في أجواء تربوية وتعليمية مشجعة.

انضمام تسعة أعضاء جدد إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بوليفيا


وشهدت كنيسة الشهيد مار جرجس بمدينة سانتا كروس في بوليفيا طقس معمودية تسعة أشخاص، أتمه نيافة الأنبا يوسف، أسقف بوليفيا، لينضموا رسميًا إلى عضوية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وأقيم القداس الإلهي عقب المعمودية، حيث نال المعمدون سر الميرون ثم سر الإفخارستيا، وفقًا لتقاليد وعقيدة الكنيسة القبطية التي تؤكد على أهمية هذه الأسرار الثلاثة في تثبيت العضوية داخل الكنيسة.

وشارك في الصلوات القس مينا حبيب، كاهن الكنيسة، والراهب القس أثناسيوس المحرقي، الذي يستعد للخدمة في الإكوادور وبيرو، إلى جانب مجموعة من الأطباء وعائلاتهم من خدمة CMANA الطبية، الذين يشاركون في أنشطة خدمية داخل بوليفيا.

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