الخميس 13 مارس 2025
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محافظات

تنفيذًا لتوجيهات المحافظ..

محافظة دمياط تشن حملة تفتيشية مكثفة على الأسواق (صور)

حملات تفتيشية على
حملات تفتيشية على الأسواق بدمياط

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا، بالتنسيق مع إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بديوان عام المحافظة، وهيئة سلامة الغذاء، وإدارات الطب البيطري والتموين والإدارة الصحية بالزرقا، حملة تفتيشية موسعة على الأسواق ومحال بيع اللحوم والمنشآت الغذائية، للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات الصحية وتوافر السلع بأسعارها الرسمية وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها محافظة دمياط لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار، وتنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، 

ضبط مخالفات غذائية وإحالة المخالفين للجهات المختصة

وخلال الحملة، تمكنت الجهات الرقابية من رصد عدد من المخالفات المتنوعة، شملت ضبط سلع غذائية متغيرة الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، مما يشكل خطرًا على صحة المواطنين. 

حملات تفتيشية علي الاسواق بدمياط
حملات تفتيشية علي الاسواق بدمياط

وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، في إطار تطبيق القوانين المنظمة لحماية المستهلك وردع المخالفين.

استمرار الحملات الرقابية لضبط الأسواق خلال الفترة المقبلة

وأكدت الجهات التنفيذية بمحافظة دمياط أن هذه الحملات ستستمر بشكل مكثف خلال الفترة القادمة، لضمان التزام جميع المنشآت الغذائية بالمعايير الصحية المطلوبة، والحفاظ على استقرار الأسعار ومنع أي تلاعب بحقوق المواطنين. 

كما شددت على أهمية تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات، لضمان تحقيق الرقابة الفعالة على الأسواق.

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الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط الدكتور أيمن الشهابي الوحدة المحلية لمركز ومدينة محافظ دمياط محافظة دمياط غير صالحة للإستهلاك سلامة الغذاء حماية المستهلك بمحافظة دمياط بدمياط

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